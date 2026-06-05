Асфальт відходить у минуле: на заміну бітуму прийде незвична і екологічна альтернатива (фото)

Таке покриття має значно кращі механічні властивості

У світі скоро перестануть вкладати звичайний асфальт на дорогах. На заміну традиційному покриттю з нафтопродуктів прийде значно екологічніша, міцніша та витриваліша альтернатива — дороги з переробленого пластику.

Про це пише видання clickpetroleoegas. "Телеграф" розповість детальніше про це.

Вперше в історії успішно заасфальтували ділянку великої федеральної траси BR-459 за абсолютно новою "зеленою" технологією в Бразилії. Для створення тестового відрізка дороги завдовжки майже в один кілометр дорожники використали понад 87 тисяч перероблених пластикових пляшок (об'ємом 1,5 літра кожен), що дозволило утилізувати близько 2,6 тонни шкідливих відходів, які роками розкладалися б на сміттєзвалищах.

Вкладення дороги переробленим пластиком. Фото - clickpetroleoegas

Як працює технологія майбутнього

Інноваційне покриття розробив передовий стартап Eco Asfalto, назвавши свою технологію CAET (Екологічний термопластичний асфальтобетон). Головна фішка розробки полягає в активному полімерному компоненті, який створюють із подрібненого побутового пластику та очищених промислових відходів.

У традиційному дорожньому будівництві як сполучну речовину використовують бітум — в'язкий продукт нафтопереробки. Нова ж технологія частково замінює нафтовий бітум екологічним розплавленим пластиком. Термопластик міцно зв'язує компоненти асфальтобетону, завдяки чому суттєво знижується світова залежність від нафти. Крім того, таке покриття має значно кращі механічні властивості: воно пластичніше, менше тріскається під дією температур і демонструє вищу стійкість до колосальних навантажень.

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