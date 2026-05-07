В Одесі продають дивне житло за 10 тисяч: в ньому ростуть гриби (відео)

До помешкання у подарунок буде ще сюрприз

Купити квартиру в Одесі можна дешево. Проте вона потребує значного ремонту.

Відповідне відео з’явилося у місцевих телеграм-каналах. Там показали, як виглядає помешкання, розташоване на вулиці Дальницькій. За невелику площу у 19 квадратних метрів власники просять 10 тисяч доларів, проте стан житла шокує навіть найдосвідченіших ріелторів.

Стан квартири — відсутність вікон та пліснява

Помешкання виглядає як декорації до фільму жахів. Вже з порогу стає зрозуміло, що квартира перебуває у глибоко аварійному стані. На відео видно старий іржавий газовий котел (АГВ), занедбану мийку та брудний санвузол.

Шпалери відпадають цілими шматами, плитка на підлозі розбита, а вікно на вході забите дошками через відсутність скла. Попри запевнення авторки відео, що стіни "стоять рівно", їхній вигляд свідчить про надмірну вологість та багаторічну відсутність догляду.

Власний "грибний сад" прямо в кімнаті

Найбільш приголомшлива знахідка чекає у житловій кімнаті площею 11 квадратних метрів. На одній зі стін, прямо на утеплювачі, виросла величезна колонія грибів, схожих на гливи.

"У нас тут навіть є грибна розсада. Кому треба — продам", — іронізує авторка відео, пропонуючи використовувати житло як ферму для вирощування печериць чи глив.

Як далеко до моря

Дорога від вулиці Дальницької до найближчого узбережжя, зокрема до пляжу "Ланжерон", складає приблизно 5,5–6 кілометрів. Поїздка на автомобілі до цієї локації займе близько 15–20 хвилин, тоді як громадським транспортом доведеться діставатися до 40 хвилин. Дещо далі розташований пляж "Отрада", відстань до якого становить близько 6 кілометрів. Хоча до центральної частини міста та вулиці Дерибасівської всього 3,5 кілометри.

