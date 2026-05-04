В Україні продають квартиру з ремонтом за 4500 доларів: де вона знаходиться і як виглядає

За описом оголошення, оселя готова для проживання

У Марганці на Дніпропетровщині виставили на продаж однокімнатну квартиру за 4500 доларів, і така ціна одразу привернула увагу.

Відповідне оголошення з'явилось на сайті OLX. Однокімнатна квартира коштує приблизно 197 800 гривень. Житло розташоване на 3-му поверсі панельної "хрущовки", має загальну площу 30 м² та кухню 6 м².

За даними опису, у квартирі роздільне планування, суміжний санвузол та індивідуальне електроопалення. Продавець зазначає, що виконано косметичний ремонт, встановлено металопластикові вікна, нові вхідні двері та облаштований балкон. Також є газова колонка для підігріву води, а меблі залишаються новому власнику.

Який вигляд має квартира. Фото: OLX

Житло продається як готове до проживання. За словами власника, квартира не кутова, розташована в будинку ОСББ і має базову побутову техніку — зокрема плиту.

Окремо підкреслюється зручна інфраструктура: у межах 500 метрів розташовані магазини, аптеки, школа, дитячий садок, ринок, парк, зупинки транспорту, банк і поштові відділення. Поруч також є зелена зона та дитячий майданчик, що додає привабливості локації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у самому центрі Львова здають квартиру за 5 тисяч, але є один несподіваний нюанс.