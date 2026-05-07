В Одессе продают странное жилье за 10 тысяч: в нем растут грибы (видео)

Купить квартиру в Одессе можно недорого. Однако она нуждается в значительном ремонте.

Ответное видео появилось в местных телеграмм-каналах. Там показали, как выглядит дом, расположенный на улице Дальницкой. За небольшую площадь в 19 квадратных метров владельцы просят 10 тысяч долларов, однако состояние жилья шокирует даже опытных риэлторов.

Состояние квартиры — отсутствие окон и плесень

Дом выглядит как декорации к фильму ужасов. Уже с порога становится ясно, что квартира находится в глубоком аварийном состоянии. На видео видны старый ржавый газовый котел (АГВ), заброшенная мойка и грязный санузел.

Обои отпадают целыми кусками, плитка на полу разбита, а окно на входе забите досками из-за отсутствия стекла. Несмотря на уверения автора видео, что стены "стоят ровно", их вид свидетельствует о чрезмерной влажности и многолетнем отсутствии ухода.

Собственный "грибной сад" прямо в комнате

Самая потрясающая находка ждет в жилой комнате площадью 11 квадратных метров. На одной из стен, прямо на утеплителе, выросла огромная колония грибов, похожих на вешенки.

"У нас здесь даже есть грибная рассада. Кому надо — продам", — иронизирует автор видео, предлагая использовать жилье как ферму для выращивания шампиньонов или вешенок.

Как далеко до моря

Дорога от улицы Дальницкой до ближайшего побережья, в том числе пляжа "Ланжерон", составляет примерно 5,5-6 километров. Поездка на автомобиле в эту локацию займет около 15–20 минут, тогда как общественным транспортом придется добираться до 40 минут. Несколько дальше расположен пляж "Отрада", расстояние до которого составляет около 6 километров. Хотя до центральной части города и Дерибасовской улицы всего 3,5 километра.

