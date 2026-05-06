"Смак нагадує туалетний папір": українка поскаржилася на популярні пельмені (фото)

Окрім смакових якостей, є питання до пакування і ціни

Популярні пельмені "Рудь" можуть втратити прихильність споживачів. Українці почали активно скаржитися на помітне погіршення якості та зменшення об’єму упаковки відомого бренду.

У соціальній мережі Threads користувачка під ніком viktoriya___tsvetaevaa поділилася негативним відгуком про свій останній досвід покупки. Вона зазначила, що вага пачки в мережі АТБ скоротилася з 880 до 700 грамів, хоча ціна при цьому не знизилася.

Окрім ваги, жінка висловила серйозні претензії до смаку та складу напівфабрикатів. Жінка емоційно описала свої враження від оновленої продукції.

"Тепер вони зменшили упаковку, при цьому ціна звісно ж не знизилася, зате тепер смак нагадує туалетний папір, жорстке тісто, несмачний фарш, спеції зовсім відсутні", — написала авторка допису.

Наразі компанія-виробник офіційно не прокоментувала хвилю критики.

Раніше цей продукт вважався еталоном хорошого м'ясного фаршу та смачного тіста для багатьох українців.

Скільки коштують пельмені "Рудь"

Наразі актуальна вартість пельменів "Рудь 100%" вагою 0,7 кг у магазинах "АТБ" складає 135.90 грн за упаковку.

