Не все морозиво в магазині — якісне. Дієтолог зробила свій вибір серед популярних товарів

Переважають позиції з позитивною оцінкою

Морозиво в магазині часто здається однаковим, але експерти з цим не погоджуються. До цього списку потрапили навіть відомі бренди.

У Threads нутриціолог Марія проаналізувала популярні бренди та розділила їх на ті, які можна брати частіше, і ті, які краще обходити стороною.

До категорії "так" вона віднесла морозиво:

Максхолод "Київський пломбір" з фісташкою та класичний пломбір, а також продукцію "Lasunka Grand Prix" (малина, манго і звичайний пломбір для дітей).

(малина, манго і звичайний пломбір для дітей). Позитивно вона оцінила і "Своя Лінія" "Золотий каштан" (пломбір і шоколадний), однак зазначила, що плодово-ягідне морозиво в стаканчику є прийнятним, але сам стакан — менш вдалий варіант.

Також до умовно рекомендованих варіантів потрапив "Хрещатик" пломбір та шоколадний сендвіч, хоча авторка підкреслила, що є кращі альтернативи.

Негативну оцінку отримали кілька продуктів. Зокрема, "Monaco" (манго-меренга) вона назвала "дуже переоціненим брендом". До категорії "ні" також потрапили "Рудь" (чорниця-ожина та ріжок зі смаком кави), "Pear D’Or Blue" зі смаком дорблю, "Лімо" 1965 (черешня-йогуртове та пломбір), а також "Розумний вибір" у стакані з вишневою підваркою.

