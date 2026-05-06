"Вкус напоминает туалетную бумагу": украинка пожаловалась на популярные пельмени (фото)

Кроме вкусовых качеств, есть вопросы к упаковке и цене

Популярные пельмени "Рудь" могут потерять привязанность потребителей. Украинцы начали активно жаловаться на заметное ухудшение качества и уменьшение объема упаковки известного бренда.

В социальной сети Threads пользовательница под ником viktoriya___tsvetaevaa поделилась отрицательным отзывом о своем последнем опыте покупки. Она отметила, что вес пачки в сети АТБ сократился с 880 до 700 грамм, хотя цена при этом не снизилась.

Кроме веса, женщина высказала серьезные претензии по вкусу и полуфабрикатам. Женщина эмоционально описала свои впечатления от обновленной продукции.

"Теперь они уменьшили упаковку, при этом цена, конечно же, не снизилась, зато теперь вкус напоминает туалетную бумагу, жесткое тесто, невкусный фарш, специи совсем отсутствуют", — написала автор сообщения.

Пока компания-производитель официально не прокомментировала волну критики.

Раньше этот продукт считался эталоном хорошего мясного фарша и вкусного теста для многих украинцев.

Сколько стоят пельмени "Рудь"

Актуальная стоимость пельменей "Рудь 100%" весом 0,7 кг в магазинах "АТБ" составляет 135.90 грн за упаковку.

