Чому "АТБ" в одних регіонах "бомжацькі", а в інших - круті? Є просте пояснення

За минулий рік в Україні відкрилося майже сім десятків нових "АТБшок"

Супермаркети мережі "АТБ" зазвичай є в більшості міст України, однак стан магазинів може суттєво відрізнятися. Зокрема у Києві та в західному регіоні часто можна зустріти не дуже сучасні магазини, тоді як на Дніпропетровщині вони зазвичай значно кращі.

"Телеграф" розбирався, чому склалася подібна ситуація. Річ у тім, що перші магазини мережі з'явилися саме у Дніпрі у далекому 1993 році на базі кількох радянських гастрономів. Сучасну назву "АгроТехБізнес" (скорочено "АТБ") мережа отримала у 1998 році.

Поступово мережа розширювалася і зараз існує по всій Україні. Проте Дніпропетровщина залишається регіоном, де магазини найбільш сучасні, часто з інноваційним дизайном.

Натомість у Київ та західні області мережа прийшла пізніше, коли вже була доволі висока конкуренція. Там часто можна побачити доволі занедбані "АТБ" застарілого дизайну, адже мережа в інших регіонах розвивається повільніше.

Проте всюди, де відкриваються нові супермаркети мережі, вони виглядають стильно та сучасно. Що не завжди можна сказати про магазини, відкриті раніше.

Варто зазначити, що мережа "АТБ" постійно відкриває нові магазини. У 2025 році було відкрито 67 нових супермаркетів. Зараз в Україні їх працює 1 329.

Динаміка розширення мережі "АТБ" за 5 років. Фото: Інфографіка "АТБ"

