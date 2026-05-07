Чи симпатичний ваш чат GPT? Серед українців завірусився дотепний тренд
Дізнатись можна за кілька кліків
У Threads завірусився цікавий та дотепний тренд. Українці показують, як виглядає їхній штучний інтелект, з яким вони спілкуються.
Як це зробити, розповіла користувачка у мережі. За її словами, текстовий запит можна скинути будь-якому ШІ та отримати фото за кілька хвилин.
Для цього треба зайти в чат ШІ, з яким ви регулярно спілкуєтесь, та написати наступний текст: "Покажи мені, як ти виглядаєш. Зроби, будь ласка, зображення у стилі випадкового знімка з iPhone: без явної теми, без навмисної композиції, просто дуже звичайне, навіть трохи невдале фото. На знімку легке розмиття від руху, нерівномірне освітлення, легка переекспозиція, незручний кут, хаотична композиція, і загалом відчуття занадто реального кадру на ходу, ніби дістав телефон із кишені й випадково натиснув на селфі".
У коментарях українці вже діляться, як виглядають їхні ШІ. Цікаво, що майже кожен має схожі риси. До прикладу, ChatGPT зображує жінок брюнетками, а у Gemini чоловіки русяві та з кучерявим волоссям. До слова, були українці, які жартували та скидували фото кота, нібито він і є їхній ШІ. Люди в коментарях писали:
- Мій джемінай. Одразу видно, що підбріхує періодично і що я йому не плачу.
- Ахаха, дапустім я веду переговори з котом.
- Схоже на мене ментально.
- На першому фото він не хотів палити обличчя. А на другому вже прям підготувався.
- Певно, я свою Gemini дістала трошки.
