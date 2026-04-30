Без касирів, черг та прострочки. Яким буде "АТБ" у 2035 році, показав штучний розум

Магазини працюватимуть за принципом "взяв та пішов"

Чимало українських міст мають супермакети "АТБ", які ймовірніше у майбутньому виглядатимуть зовсім по-іншому. І тут йдеться не тільки про відсутність традиційних кас, а й про справжні ноу-хау.

"Телеграф" вирішив запитати штучний інтелект (ШІ), якими будуть магазини "АТБ" через 10 років. Зауважимо, що варіанти пропонували ChatGPT, Gemini та Grok AI.

Якими будуть магазини "АТБ" через 10 років

На думку ChatGPT, касири, які зараз пробивають товари на касах, зникнуть, однак й звичних кас самообслуговування теж буде не так багато. Натомість з'явиться можливість купувати товари без відвідування каси взагалі. Тобто прийшов, взяв товар, відсканував у додатку, а під кінець закупів оплатив його з телефона. Фактично ШІ цю систему назвали "взяв та пішов".

Gemini та Grok висловили схожу думку, але додали, що тут може з'явитись технологія ШІ. Тобто камери зі штучним інтелектом скануватимуть товари в кошику клієнта та слідкуватимуть за відсутністю злочинів. Таким чином охоронців в "АТБ" через 10 років поменшає, адже частину їхньої роботи виконуватиме ШІ.

Ще одним нововведенням майбутнього може стати АТБ-ID, яке запам'ятовуватиме вибір покупця, і під час наступного походу в магазин смарт-візок чи смартфон підказуватимуть, де потрібний товар.

Також, на думку ШІ, зявляться смарт-полиці, які автоматично скануватимуть термін придатності та сповіщатимуть про його закінчення. Те саме стосуватиметься й пошкодженого товару. Тобто ймовірність купити прострочку чи брак буде мінімальною.

Щодо доставки, то її ймовірніше здійснюватимуть кур'єри-роботи, які й збиратимуть замовлення. Це не тільки пришвидшить строки отримання замовлення, а й виключить помилки в його формуванні. Gemini каже, що можуть навіть з'явитись поштомати-холодильники "АТБ", де можна у будь-який час забрати потрібне замовлення.

Ще одним нововведення через 10 років може стати поява готових страв та збільшення асортименту випічки, напоїв. Тобто створення кафе-зони для покупців.

Виходить, що "АТБ" у 2035 може стати справжнім магазином майбутнього без касирів, але з ШІ-асистентами. Автоматичними полицями з контролем строків придатності та доставкою роботами-кур'єрами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "АТБ" оновив ціни на молочну продукцію, на деяких товарах можна зекономити понад 35%.