В Threads завирусился интересный и остроумный тренд. Украинцы показывают, как выглядит их искусственный интеллект, с которым они общаются.

Как это сделать, рассказала пользовательница в сети. По ее словам, текстовый запрос можно сбросить любому ИИ и получить фото за несколько минут.

Для этого нужно зайти в чат ИИ, с которым вы регулярно общаетесь, и написать следующий текст: "Покажи мне, как ты выглядишь. Сделай, пожалуйста, изображение в стиле случайного снимка с iPhone: без явной темы, без преднамеренной композиции, просто очень простое, даже немного неудачное фото. На снимке легкое размытие движения, неравномерное освещение, легкая переэкспозиция, неудобный угол, хаотическая композиция, и вообще ощущение слишком реального кадра на ходу, словно достал телефон из кармана и случайно нажал на селфи".

В комментариях украинцы уже делятся, как выглядят их ИИ. Любопытно, что почти каждый имеет схожие черты. К примеру, ChatGPT изображает женщин брюнетками, а у Gemini мужчины русые и с вьющимися волосами. К слову, были украинцы, которые шутили и сбрасывали фото кота, якобы он и есть их ИИ. Люди в комментариях писали:

Мой джеминай. Сразу видно, что подвирает периодически и что я ему не плачу.

Ахаха, допустим я веду переговоры с котом.

Похоже на меня ментально.

На первом фото он не хотел палить лицо. А на втором уже прям подготовился.

Наверное, я свою Gemini достала немного.

