"Замануха закінчилася". Українців обурила доплата у "Новій пошті"

Клієнти не розуміють, чому за самостійне забирання посилки треба сплачувати більше

"Нова пошта" бере доплату за доставку посилки у поштомат, що обурює українців. Доплату запровадили ще в грудні, але зі збільшенням кількості поштоматів з цим стикаються все більше українців.

Про те, що отримання відправлення у поштоматі коштує на 10 гривень дорожче, ніж у відділенні, написав один з користувачів соцмережі Threads. Він дивується, бо за логікою користування поштоматом навпаки, має бути дешевшим, адже з операторів на відділеннях знімається частина обов'язків.

Коли запровадили доплату за доставку у поштомат

Варто зазначити, що доплата за доставку в поштомат +10 грн за кожне місце діє ще з грудня. Проте "Нова пошта" активно розширює мережу поштоматів, клієнти користуються ними все активніше.

Тарифи НП за доставку у поштомат

Тому все більше українців стикаються з цією незрозумілою для себе доплатою. Коли поштомати тільки почали з'являтися, доставка в них, навпаки, була дешевшою.

З початку року НП встановила майже 3 тисячі нових поштоматів

За перші три місяці 2026 року "Нова пошта" встановила 2 680 нових поштоматів. Як зазначили у НП, мережа автоматизованих точок видачі швидко зростає і зараз налічує 36 755 поштоматів по Україні. До кінця 2026 року "Нова пошта" планує збільшити мережу поштоматів на 6 тисяч.

Як українці реагують на те, що за поштомат треба платити більше

Деякі коментатори обурюються такій системі. Очікують, що НП й надалі збільшуватиме доплату за користування поштоматом. Водночас декому це видається розумним, адже кур'єр витрачає на доставку до поштомата додаткове пальне. Ось деякі з коментарів:

Скоро тих 10 гривень стане 30, потім 60. Тарифи дуже швидко ростуть, чомусь

Раніше була знижка на поштомати, а тепер надбавка, ось така доставка майбутнього

Раніше на поштомат, навпаки, дешевше було

То спеціально людей "привчали" до такого сервісу

Раніше за поштомат доплати не було

Це така замануха, яка закінчилася. На початку навпаки робили відправки дешевше з/в поштомат. Поштоматів наставили. Курʼєрам їздити до них дорого. Підняли ціни. Шара закінчилася. Повертаємося до відділень

Ви зняли роботу з відділення, але додали роботи кур'єру який витратить додаткове паливо. Тож цілком логічно

Давайте чесно, ви замовляєте на поштомат не для того, щоб економити НП гроші, а, тому що це зручно вам. 10 грн це невелика доплата за зручність

Нещодавно "Нова пошта" підняла тарифи

Як зросли тарифи НП з 13 квітня 2026

