Готуйте гаманці: в Україні почали штрафувати за зламаний бузок

Дізнайтеся, у яких випадках покарання уникнути точно не вдасться

З початком сезону цвітіння бузку на вулицях українських міст дедалі частіше можна помітити людей з оберемками квітів. Однак такі дії є прямим порушенням законодавства, за яке передбачено адміністративну відповідальність.

За пошкодження зелених насаджень у населених пунктах громадян можуть притягнути до відповідальності за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою). Згідно з цією нормою, штраф для фізичних осіб становить від 340 до 1 360 гривень . Якщо ж порушення вчинила посадова особа або підприємець, сума стягнення може зрости до 1 700 гривень .

Зверніть увагу, що кущі бузку в парках, скверах та вздовж доріг є частиною міського благоустрою, тому їхнє ламання розцінюється як псування майна громади . Окрім штрафу, правоохоронці або муніципальна варта можуть вимагати відшкодування збитків за кожне пошкоджене дерево чи кущ.

"Дихати скоро теж буде платно?" — українці відреагували бурхливо

Новина про активізацію контролю за збереженням бузку викликала бурхливе обговорення серед користувачів соціальних мереж. Більшість коментаторів сприйняли такі обмеження вкрай негативно.

Чимало українців обурені розміром штрафів, зазначаючи, що за домашнє насильство або більш серйозні проступки санкції подекуди є меншими.

Користувачі іронізують, що незабаром штрафуватимуть навіть за вживання повітря, та називають подібні заборони надмірними.

Люди, які власноруч висаджували кущі під своїми вікнами, впевнені, що мають повне право розпоряджатися рослинами на власний розсуд, і вважають втручання контролюючих органів недоречним.

Лише невелика частина аудиторії погоджується з правилами, аргументуючи це тим, що в європейських країнах подібна практика є нормою, а збереження естетичного вигляду міст є ознакою культури.

