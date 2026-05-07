"Сміттєва риба зі смаком мулу": чому в США люто ненавидять нашого коропа

За розведення риби можна навіть попасти на штраф

Поки в Україні короп – це бажаний трофей та популярний "гість" рибного меню, у США він визнаний "сміттєвою рибою" та загарбником. У деяких штатах влада навіть шукає невідомого "зарибника", який запустив у водойми цю рибу, щоб виписати йому немаленький штраф.

Про це повідомляється на сторінці "Хмельницького рибгоспу" у Facebook. Як виявилося, ставлення американців до звичайного коропа кардинально відрізняється від нашого. Попри те що рибу доставили до США ще наприкінці XIX століття як потенційне джерело їжі, вона так і не прижилася на місцевій кухні. Американці скаржаться на "смак мулу".

"Сміттєва риба, замулює воду та й сама на смак наче мул!" — типова думка американця про коропа. Якщо подекуди в США спортивна риболовля на коропа ще має певний попит, то їсти його прогнозовано та вперто не хочуть", — йдеться у пості.

Короп у США

Дійшло до того, що сьогодні короп опинився в одному ряду з інвазивним товстолобом: його можна ловити без обмежень, а випускати назад у воду — заборонено.

"Взагалі, в Орегоні є риболовні коропові озера, але тут він з’явився небажано та дуже налякав Департамент рибальства та дикої природи. Тепер шукають винуватця, щоб впаяти штраф на $6 000 – того, хто запустив у цю водойму перші екземпляри", — пишуть автори.

