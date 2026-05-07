Готовьте кошельки: в Украине начали штрафовать за сломанную сирень

Узнайте, в каких случаях наказание избежать точно не удастся

С началом сезона цветение сирени на улицах украинских городов все чаще можно заметить людей с охапками цветов. Однако такие действия являются прямым нарушением законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность.

Об этом пишут в украинских телеграмм каналах.

За повреждение зеленых насаждений в населенных пунктах граждан могут быть привлечены к ответственности по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушения государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства). Согласно этой норме, штраф для физических лиц составляет от 340 до 1360 гривен . Если же нарушение совершило должностное лицо или предприниматель, сумма взыскания может возрасти до 1 700 гривен .

Обратите внимание, что кусты сирени в парках, скверах и вдоль дорог являются частью городского благоустройства, поэтому их ломка расценивается как порча имущества общества . Кроме штрафа, правоохранители или муниципальная охрана могут потребовать возмещения ущерба за каждое поврежденное дерево или куст.

Новость об активизации контроля над сохранением сирени вызвала бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей. Большинство комментаторов восприняли такие ограничения крайне отрицательно.

Многие украинцы возмущены размером штрафов, отмечая, что за домашнее насилие или более серьезные проступки санкции порой меньше.

Пользователи иронизируют, что скоро будут штрафовать даже за употребление воздуха, и называют подобные запреты чрезмерными.

Люди, которые собственноручно высаживали кусты под своими окнами, уверены, что имеют полное право распоряжаться растениями по своему усмотрению и считают вмешательство контролирующих органов неуместным.

Лишь небольшая часть аудитории согласна с правилами, аргументируя это тем, что в европейских странах подобная практика является нормой, а сохранение эстетического вида городов является признаком культуры.

