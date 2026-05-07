Стаж більше не загубиться: як ПФУ тепер шукатиме дані для пенсії

Дані про відпрацьовані роки перевірятимуть через реєстри

В Україні змінили підхід до підтвердження трудового стажу для нарахування пенсій. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу".

У законі прописано, що працівники Пенсійного фонду України повинні в межах своєї компетенції сприяти громадянам у підтвердженні страхового стажу та допомагати у пошуку відповідних даних. Йдеться про те, що фахівці мають максимально сприяти оформленню та уточненню відсутніх або незафіксованих періодів роботи, як зауважили на YouTube-каналі "Народна Думка".

Очікується, що працівники ПФУ зможуть використовувати доступ до державних реєстрів для перевірки даних про стаж. Зокрема, можуть використовуватися реєстри податкової служби, дані про фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, де міститься інформація про місця роботи громадян.

Таким чином, зміни передбачають більш активну участь Пенсійного фонду у процесі підтвердження стажу та використання державних баз даних для перевірки інформації.

