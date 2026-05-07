Новий закон змінює все: що буде з пенсією, якщо роботодавець не платив внески у ПФУ

Стаж тепер можуть зарахувати попри борги працедавця

В Україні додали зміни в закон про пенсійне страхування, який визначає, як зараховується трудовий стаж для пенсії.

Президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ — закон "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу", який раніше був підтриманий Верховною Радою. Про основні зміни розповіли у відео на YouTube-каналі "Народна Думка".

Однією з ключових змін є порядок зарахування стажу у випадках, коли роботодавець не сплатив страхові внески за працівника. У законі зазначено, що відповідальність за такі порушення покладається на роботодавця, а не на працівника.

Якщо підприємство подало звітність і в ній вказано нарахування внесків у розмірі не менше мінімального, такий період роботи може бути зарахований до страхового стажу, навіть якщо фактична сплата внесків не відбулася. Наразі мінімальний внесок становить 1731 гривню.

Таким чином, якщо роботодавець має заборгованість перед Пенсійним фондом, але звітність оформлена належним чином, стаж працівнику зараховується. Подальше врегулювання питання несплати відбувається між Пенсійним фондом і роботодавцем, а не впливає на право людини на пенсію.

