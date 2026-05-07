Стаж больше не потеряется: как ПФУ теперь будет искать данные для пенсии

Данные об отработанных годах будут проверяться через реестры

В Украине изменили подход к подтверждению трудового стажа для начисления пенсий. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в части подтверждения страхового стажа".

В законе прописано, что сотрудники Пенсионного фонда Украины должны в пределах своей компетенции содействовать гражданам в подтверждении страхового стажа и помогать в поиске соответствующих данных. Речь идет о том, что специалисты должны максимально содействовать оформлению и уточнению отсутствующих или незафиксированных периодов работы, как отметили на YouTube-канале "Народная Думка".

Ожидается, что работники ПФУ могут использовать доступ к государственным реестрам для проверки данных о стаже. В частности, могут использоваться реестры налоговой службы, данные о физических лицах-предпринимателях и юридических лицах, где содержится информация о местах работы граждан.

Таким образом, изменения предполагают более активное участие Пенсионного фонда в процессе подтверждения стажа и использования государственных баз данных для проверки информации.

