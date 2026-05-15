Ваш кухонний стіл уже проситься на смітник: що буде в тренді у 2026 році

Пора забути про гострі кути

Традиційні масивні обідні столи поступово стають антитрендом. Їх витіснять більш практичні рішення, які краще відповідають сучасному темпу життя.

Чому стіл стає зайвим у вашому будинку

Брак простору: у сучасних квартирах-студіях масивний стіл, який використовується лише раз на день, забирає занадто багато корисної площі.

у сучасних квартирах-студіях масивний стіл, який використовується лише раз на день, забирає занадто багато корисної площі. Зміна способу життя: більшість людей сьогодні віддають перевагу швидким сніданкам або перекусам під час роботи за ноутбуком, для чого класичний стіл не завжди зручний.

Кухонний стіл

Головний замінник — багатофункціональний острів

Найбільш елегантною та практичною альтернативою стане кухонний острів-трансформер. Він виконує одразу три ролі:

Робоча поверхня для приготування їжі. Обідня зона (завдяки подовженим стільницям). Місце для зберігання (додаткові ящики під островом).

Унікальний дизайн кухні з островом.

Трендові матеріали та форми

У 2026 році в моді будуть округлі форми без гострих кутів, натуральний камінь, матовий мікроцемент та текстурне дерево. Для тих, кому важливо зберегти простір, ідеальним рішенням стануть консольні столи, що кріпляться безпосередньо до стіни.

Консольні столи

