Місячний календар городника: що і коли треба встигнути посіяти у травні

Залишилося всього 7 сприятливих днів для посадок у травні

Половина травня вже позаду, а примхлива весна 2026 року продовжує "радувати" сюрпризами: то холодно, то спекотно, то сухо, то ллє і топить. Багато городників просто не встигають підлаштовуватися, проте, якщо у вас ще є вільна ділянка землі, і ви не знаєте, що там посадити-посіяти, ще є час.

Не дарма в народі кажуть "червень — хоч сади, хоч плюнь". Адже цього місяця сонячний день зрівняється з ніччю і почне зменшуватися, а рослини здавна в курсі, що це означає. Тому дуже треба скористатися тим часом, який ще є у травні.

Отже, перевіряємо за списком, що ще можна і потрібно посіяти/посадити/пересадити у травні, і коли найкраще це зробити згідно з місячним календарем:

Кукурудза, горох, квасоля та інші бобові: 20-21 травня.

Томати, перець, баклажани, зелень, капуста, квіти, ягідні культури, кабачки, гарбуз, диня, кавуни: 20-21 та 26-30 травня.

Що і коли потрібно сіяти в травні 2026 за місячним календарем. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Важливо: 16 травня 2026 настає молодик, і в цей день плюс дні перед і після нього — вкрай несприятливі для роботи на городі . До того ж на зростаючому місяці дуже небажано працювати з коренеплодами , вони погано зростатимуть. Правда, в цей період можна займатися зовсім іншою роботою, яка не пов’язана безпосередньо з рослинами.

