Сморід із холодильника — не вирок: поставте це в миску — запах зникає раз і назавжди

Марина Іщенко
Звертайте увагу на продукти
Знайома ситуація: ви відкриваєте холодильник у пошуках смачного перекусу, а натомість вас зустрічає "коктейль" ароматів, від якого хочеться негайно зачинити дверцята назад. Не поспішайте купувати дорогі ароматизатори — більшість засобів для боротьби з цією проблемою вже є у вашій кухонній шафці.

Ми зібрали дієві поради, як повернути вашому холодильнику свіжість без зайвих зусиль.

Генеральна ревізія та "банні процедури"

Перш ніж боротися з наслідками, треба знайти причину. Часто джерелом запаху стає забутий шматочок сиру в кутку полиці або крапля соусу, що затекла під ущільнювач.

  • Повне розвантаження: Вимкніть прилад та дістаньте всі продукти.
  • Розчин для миття: Забудьте про агресивну хімію, яка сама має специфічний запах. Найкращий варіант — содовий розчин (2 ст. л. соди на 1 літр теплої води). Він не лише очищує, а й дезінфікує поверхні.
  • Увага до деталей: Обов'язково протріть гумові ущільнювачі та зливний отвір для конденсату — саме там найчастіше накопичуються бактерії.

Природні абсорбенти — магія на ваших полицях

Якщо після генерального прибирання легкий небажаний "шлейф" все ще нагадує про себе, на допомогу прийдуть продукти-поглиначі, які знайдуться на кожній кухні.

  • Харчова сода. Це класика жанру: просто насипте кілька ложок соди у відкриту невелику ємність і залиште на полиці. Вона працює тихо й надійно, але не забувайте оновлювати порошок раз на місяць.
  • Активоване вугілля. Найпотужніший "девайс" із домашньої аптечки. Подрібніть 10–15 таблеток у блюдце — така вугільна подушка спрацює як професійний фільтр, вбираючи навіть найстійкіші молекули смороду.
  • Кава (мелена або в зернах). Варіант для тих, хто любить не просто чистоту, а й естетику. Насипте трохи свіжої кави у піалу: вона не лише нейтралізує зайве, а й наповнить холодильник ледь помітним благородним ароматом.
  • Скибка лимона. Цей цитрус ідеально бореться з бактеріальними запахами. Покладіть кілька часточок на блюдце, проте будьте пильними — змінюйте їх щодня, аби сам лимон не став джерелом проблеми.
  • Чорний або житній хліб. Старий перевірений метод наших бабусь. Кілька скибочок звичайного "Бородинського", розкладених по кутах, за одну ніч здатні ввібрати надлишкову вологу та сторонні аромати.
Як не допустити повернення проблеми

Профілактика завжди легша за "лікування". Тримайте кілька золотих правил лайфстайл-редактора:

  • Герметичність — це все: Використовуйте скляні контейнери або воскові серветки. Сир, риба та цибуля мають жити у "власному просторі".
  • Ревізія щосуботи: Раз на тиждень перевіряйте терміни придатності.
  • Контроль вологи: Занадто висока вологість сприяє розмноженню плісняви. Якщо на стінках є конденсат — протріть його сухою ганчіркою.

