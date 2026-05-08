Потрібен лише телефон. Як зрозуміти, які товари в "АТБ" можна купити за гроші Нацкешбеку

Перевіряйте одразу, не доходячи до каси

У супермаркетах "АТБ" є чимало товарів, які можна придбати за гроші на рахунку Національного кешбеку. Однак не всі знають, як швидко зрозуміти: чи входить товар в цю категорію чи ні.

Користувачка у Threads розповіла, як легко це перевірити прямо в магазині. За її словами, для цього треба мати "Дію" і все.

Українка каже, що для перевірки, чи можна придбати товар за гроші Національного кешбеку, треба зайти в застосунок "Дія". Далі натиснути на розділ Нацкешбеку та на сканер. Після цього просканувати штрихкод товару. Якщо він входить у цю категорію, це відобразиться на екрані.

Як купити продукти за гроші Нацкешбеку

Перевірка через "Дію" сповістить, що:

товар український і бере участь у програмі Нацкешбек;

товар не бере участі в програмі Нацкешбек, хоч і є українським;

товар вироблено не в Україні.

Таким чином можна купити товари на визначену суму і оплатити їх на касі грошима з кешбеку. Зауважимо, що працює ця система в магазинах "Сільпо", "АТБ" та низці супермаркетів.

Товари за Національним кешбеком

Зауважимо, що товари, за які нараховується кешбек, маркуються спеціальним синьо-жовтим штрихкодом або позначкою "Зроблено в Україні". Тобто не завжди товари, за які нараховують кешбек, входять в категорію, яку можна оплатити цими грошима.

