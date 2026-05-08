Понадобится только телефон. Как понять, какие товары в "АТБ" можно купить за деньги Нацкешбека

Проверяйте сразу, не доходя до кассы

В супермаркетах "АТБ" есть немало товаров, которые можно приобрести за деньги на счету Национального кэшбека. Однако не все знают, как быстро понять: входит ли товар в эту категорию или нет.

Пользователь в Threads рассказала, как легко это проверить прямо в магазине. По ее словам, для этого нужно иметь "Дію" и все.

Украинка говорит, что для проверки, можно ли приобрести товар за деньги Национального кэшбека, нужно зайти в приложение "Дія". Далее нажать на раздел Нацкешбека и сканер. После этого просканируйте штрихкод товара. Если он входит в эту категорию, это отобразится на экране.

Как купить продукты за деньги Нацкешбека

Проверка через "Діб" сообщит, что:

товар украинский и принимает участие в программе Нацкешбек;

товар не участвует в программе Нацкешбек, хоть и является украинским;

товар произведен не в Украине.

Таким образом, можно купить товары на определенную сумму и оплатить их на кассе деньгами из кэшбека. Заметим, что работает эта система в магазинах "Сильпо", "АТБ" и ряде супермаркетов.

Товары по Национальному кэшбеку

Заметим, что товары, за которые начисляется кэшбек, маркируются специальным сине-желтым штрихкодом или пометкой "Сделано в Украине". То есть не всегда товары, за которые насчитывают кэшбек, входят в категорию, которую можно оплатить этими деньгами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" снизили цены на бытовую химию. Уже известно, на чем можно сэкономить.