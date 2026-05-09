Незаконно? Чи мають право охоронці "АТБ" перевірити чек чи покупки

У багатьох українців в супермаркетах "АТБ" й не тільки траплялись випадки, коли охоронці просили перевірити чек. Проте тут одразу виникає питання: чи є на це законна підстава та чи мають вони право.

"Телеграф" вирішив розібратись в цьому. Зауважимо, що зазвичай охоронці просять показати чек, коли є підозра, що покупець не оплатив якийсь товар.

Однак, попри те, що це частина роботи працівників супермаркету, українці не зобов'язані показувати чек. Адже за законодавством України — це вважається порушенням прав. Тим паче охорона завжди має доступ до каси та може за потреби зробити копію чека і перевірити її. Або ж звернутись до камер відеоспостереження.

Чек — це приватна власність покупця, як і куплені товари. Тому в магазині українці можуть відмовляти охоронцям. Щодо огляду речей чи покупок — аналогічно. Охоронець може це зробити лише за згоди покупця. Будь-яка груба поведінка чи натяки на крадіжку можуть стати приводом для виклику правоохоронних органів.

До слова, саме тому в деяких супермаркетах охоронці не кажуть, що покупець щось вкрав. Вони використовують більш лояльні фрази, на кшталт, "Ви забули оплатити" чи "Залишилось у кошику" тощо.

Втім, не слід забувати, що охоронці в супермаркетах діють за внутрішніми правилами. Вони несуть відповідальність за крадіжки та їх вчасне виявлення, тому намагаються зменшити кількість злочинів.

