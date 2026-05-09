Незаконно? Имеют ли право охранники "АТБ" проверять чек или покупки

Сотрудники магазина соблюдают внутренние правила

У многих украинцев в супермаркетах "АТБ" и не только были случаи, когда охранники просили проверить чек. Однако здесь сразу возникает вопрос: есть ли на это законное основание и имеют ли они право.

"Телеграф" решил разобраться в этом. Заметим, что обычно охранники просят показать чек, когда есть подозрение, что покупатель не оплатил какой-то товар.

Однако несмотря на то, что это часть работы работников супермаркета, украинцы не обязаны показывать чек. Ведь по законодательству Украины это считается нарушением прав. Тем более, что охрана всегда имеет доступ к кассе и может при необходимости сделать копию чека и проверить ее. Или обратиться к камерам видеонаблюдения.

Чек – это частная собственность покупателя, как и купленные товары. Поэтому в магазине украинцы могут отказывать охранникам. Об осмотре вещей или покупок — аналогично. Охранник может это сделать только с согласия покупателя. Любое грубое поведение или намеки на воровство могут стать поводом к вызову правоохранительных органов.

Кстати, именно поэтому в некоторых супермаркетах охранники не говорят, что покупатель что-то украл. Они используют более лояльные фразы, вроде "Вы забыли оплатить" или "Осталось в корзине" и т.д.

Впрочем, не следует забывать, что охранники в супермаркетах действуют по внутренним правилам. Они несут ответственность за кражи и их своевременное обнаружение, поэтому пытаются снизить количество преступлений.

