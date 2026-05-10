Жир зникне на очах. Секретний лайфхак із Threads, який відмиє судочок за 1 хвилину

Покладіть це у контейнер і просто потрясіть

Пластикові контейнери, які в народі називають судочками, — незамінна річ для обідів, але їхнє миття часто перетворюється на справжнє випробування. Буває, що навіть після кількох циклів з мийним засобом поверхня залишається липкою на дотик.

Користувачі соцмережі Threads знайшли простий і дешевий спосіб, який розв'язує цю проблему за лічені секунди. Все почалося з допису українки Ірини Субботіної, яка поділилася знайомим кожному болем.

"Мене дратує, коли я 5 раз помила пластиковий контейнер, а він все одно наче жирний😤", — написала вона.

Підписники одразу прийшли на допомогу та розкрили дієвий лайфхак, для якого не потрібна дорога хімія чи зусилля.

Спосіб із паперовою серветкою

Суть хитрості полягає у створенні ефекту абсорбції прямо всередині ємності. Ось покрокова інструкція, яку радять у коментарях:

Налийте в брудний контейнер трохи теплої води та капніть звичайний мийний засіб для посуду. Покладіть всередину шматочок паперової серветки або навіть шматок туалетного паперу. Для особливо складних випадків радять додати ложку солі або соди — вони спрацюють як м’який абразив та допоможуть розщепити жир. Щільно закрийте кришку та інтенсивно потрясіть контейнер кілька секунд. Вилийте вміст і просто сполосніть лоток чистою водою.

Зазначимо, що навіть після миття посуду в оселі залишається неприємний запах їжі.