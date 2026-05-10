Жир зникне на очах. Секретний лайфхак із Threads, який відмиє судочок за 1 хвилину
Покладіть це у контейнер і просто потрясіть
Пластикові контейнери, які в народі називають судочками, — незамінна річ для обідів, але їхнє миття часто перетворюється на справжнє випробування. Буває, що навіть після кількох циклів з мийним засобом поверхня залишається липкою на дотик.
Користувачі соцмережі Threads знайшли простий і дешевий спосіб, який розв'язує цю проблему за лічені секунди. Все почалося з допису українки Ірини Субботіної, яка поділилася знайомим кожному болем.
"Мене дратує, коли я 5 раз помила пластиковий контейнер, а він все одно наче жирний😤", — написала вона.
Підписники одразу прийшли на допомогу та розкрили дієвий лайфхак, для якого не потрібна дорога хімія чи зусилля.
Спосіб із паперовою серветкою
Суть хитрості полягає у створенні ефекту абсорбції прямо всередині ємності. Ось покрокова інструкція, яку радять у коментарях:
- Налийте в брудний контейнер трохи теплої води та капніть звичайний мийний засіб для посуду.
- Покладіть всередину шматочок паперової серветки або навіть шматок туалетного паперу.
- Для особливо складних випадків радять додати ложку солі або соди — вони спрацюють як м’який абразив та допоможуть розщепити жир.
- Щільно закрийте кришку та інтенсивно потрясіть контейнер кілька секунд.
- Вилийте вміст і просто сполосніть лоток чистою водою.
Зазначимо, що навіть після миття посуду в оселі залишається неприємний запах їжі.