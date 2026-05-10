Жир исчезнет на глазах. Секретный лайфхак из Threads, который отмоет судочек за 1 минуту

Положите это в контейнер и просто потрясите

Пластиковые контейнеры, которые в народе называют судочками, — незаменимая вещь для обедов, но их мытье часто превращается в настоящее испытание. Бывает, что даже после нескольких циклов с моющим средством поверхность остается липкой на ощупь.

Пользователи соцсети Threads нашли простой и дешевый способ, решающий эту проблему за считанные секунды. Все началось с сообщения украинки Ирины Субботиной, которая поделилась знакомой каждому болью.

"Меня раздражает, когда я 5 раз помыла пластиковый контейнер, а он все равно словно жирный", — написала она.

Подписчики сразу же пришли на помощь и раскрыли действенный лайфхак, для которого не нужна дорогая химия или усилия.

Способ с бумажной салфеткой

Суть хитрости состоит в создании эффекта абсорбции прямо внутри емкости. Вот пошаговая инструкция, которую советуют в комментариях:

Налейте в грязный контейнер немного теплой воды и капните обычное моющее средство для посуды. Положите внутрь кусочек бумажной салфетки или даже кусок туалетной бумаги. Для особо сложных случаев советуют добавить ложку соли или соды – они сработают как мягкий абразив и помогут расщепить жир. Плотно закройте крышку и потрясите контейнер несколько секунд. Вылейте содержимое и просто ополосните лоток чистой водой.

Отметим, что даже после мытья посуды в доме остается неприятный запах пищи. Раньше мы рассказывали, как избавиться от вони навсегда.