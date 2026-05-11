Чому ви можете знайти сотні змій у власному підвалі. Фахівець назвав причину

Зустріти багато плазунів у власному сховищі може бути страшно

Змії можуть обрати для зимівлі підвал житлового будинку. Через те, що всі плазуни мають однакові "вимоги" до умов зимівлі, в один й той самий підвал приватного будинку може влаштуватися багато особин.

Про це "Телеграфу" розповів герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак. Він прокоментував інформацію, яку можна зустріти у мережі, що іноді змії сотнями сповзаються до одного підвалу чи колодязя.

Чи можуть сотні змій зимувати в одному місці. Інфографіку створено ШІ

За словами фахівця, це цілком можливо. На холодну пору року змії шукають собі прихисток, де вони зможуть впасти в стан анабіозу. Плазуни обирають сухе місце зі стабільною температурою. Зміям потрібна якась нора, тому вони надають перевагу місцям, де є пониження, якісь завали, або підвали.

"Якщо підвал має якісь тріщини, щілини, вони туди і сповзаються. І враховуючи те, що кожна змія має приблизно однакові критерії до вибору такого місця, то не дивно, що кілька особин можуть вибрати один і той самий підвал", — пояснив герпетолог.

