Змеи стали ближе к Киеву: почему бывшая "экзотика" теперь живет в столичных водоемах

Уж не представляет угрозы для человека

Змеи в течение последних 25 лет мигрировали ближе к столице и другим городам Украины. В частности, речь идет о водяном уже.

Об этом "Телеграфу" рассказал герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. По его словам, в начале 21 века уже водяной случался преимущественно на юге Украины и вообще был "довольно сильной экзотикой", а сейчас мигрировал на значительную территорию.

"Сейчас мы с коллегами лично фиксировали (ужа водяного, — ред.) в Киеве, в Ржищеве... они уже есть в Чернигове, Нежине, Владимире-Волынском, Звягеле, Житомире, Луцке и Ровно", — рассказал специалист.

Уж водяной не имеет яда и очень редко кусает людей

Уж водяной (Natrix tessellata) — это неядовитая полуводная змея, которая обитает у водоемов (рек, озер) и питается преимущественно рыбой. Он абсолютно безопасен для человека, хотя из-за его сходства со змеей, люди боятся и иногда убивают ужей.

Ужи водяного путают с ядовитой "шахматной гадюкой" из-за его оливковой окраски с шахматным узором и отсутствия желтых "ушек". Уж отлично плавает, охотясь под водой. Если чувствует опасность, пытается сбежать, может также выделять зловонную жидкость или притворяться мертвым.

