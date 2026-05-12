Запах свіжої випічки у квартирі: простий лайфхак із двох інгредієнтів

Як зробити натуральні ароматні прикраси власноруч

Приємний аромат у домі можна зробити без покупних засобів — достатньо простих продуктів із кухні. Один із варіантів — прикраси з яблучного пюре та кориці.

Такі вироби поєднують декор і натуральний аромат, який нагадує свіжу випічку. Як їх зробити, написали у "Going Green".

Для цього способу достатньо змішати яблучне пюре з корицею до утворення щільного тіста, розтягнути його та вирізати фігурки за допомогою формочок для печива.

У заготовках можна зробити отвір для стрічки, якщо плануєте підвісити їх, або залишити як основу для магнітів. Після формування прикраси потрібно висушити — або природним способом кілька днів, або в духовці при низькій температурі.

Коли вироби повністю висохнуть і охолонуть, їх можна підвісити в кімнаті, розмістити на меблевих ручках або закріпити на холодильнику. Аромат кориці та яблука поступово наповнить простір і триматиметься тривалий час.

Якщо запах з часом слабшає, його легко відновити кількома краплями ефірної олії кориці. Такий простий лайфхак дозволяє не лише прикрасити дім, а й зробити його більш затишним і ароматним природним способом.

Як наповнити дім ароматом випічки. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

