Рус

Запах свіжої випічки у квартирі: простий лайфхак із двох інгредієнтів

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Неочікуваний спосіб освіжити оселю
Неочікуваний спосіб освіжити оселю. Фото Колаж "Телеграфу"

Як зробити натуральні ароматні прикраси власноруч

Приємний аромат у домі можна зробити без покупних засобів — достатньо простих продуктів із кухні. Один із варіантів — прикраси з яблучного пюре та кориці.

Такі вироби поєднують декор і натуральний аромат, який нагадує свіжу випічку. Як їх зробити, написали у "Going Green".

Для цього способу достатньо змішати яблучне пюре з корицею до утворення щільного тіста, розтягнути його та вирізати фігурки за допомогою формочок для печива.

У заготовках можна зробити отвір для стрічки, якщо плануєте підвісити їх, або залишити як основу для магнітів. Після формування прикраси потрібно висушити — або природним способом кілька днів, або в духовці при низькій температурі.

Коли вироби повністю висохнуть і охолонуть, їх можна підвісити в кімнаті, розмістити на меблевих ручках або закріпити на холодильнику. Аромат кориці та яблука поступово наповнить простір і триматиметься тривалий час.

Якщо запах з часом слабшає, його легко відновити кількома краплями ефірної олії кориці. Такий простий лайфхак дозволяє не лише прикрасити дім, а й зробити його більш затишним і ароматним природним способом.

Як з простих інгрідієнтів створити освіжувач повітря вдома
Як наповнити дім ароматом випічки. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, як ще можна надати дому приємного аромату без використання хімічних засобів.

Теги:
#Аромат #Лайфхак #Освіжувач #Освіжувач повітря