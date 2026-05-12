Запах свежей выпечки в квартире: простой лайфхак из двух ингредиентов

Как сделать натуральные ароматные украшения своими руками

Приятный аромат в доме можно создать без покупных средств — достаточно простых продуктов из кухни. Один из вариантов — украшения из яблочного пюре и корицы.

Такие изделия совмещают декор и натуральный аромат, напоминающий свежую выпечку. Как их сделать, написали в "Going Green".

Для этого способа достаточно смешать яблочное пюре с корицей до образования плотного теста, растянуть его и вырезать фигурки с помощью формочек для печенья.

В заготовках можно сделать отверстие для ленты, если планируете подвесить их или оставить в качестве основы для магнитов. После формирования украшения нужно высушить – либо естественным способом несколько дней, либо в духовке при низкой температуре.

Когда изделия полностью высохнут и остынут, их можно подвесить в комнате, разместить на мебельных ручках или закрепить на холодильнике. Аромат корицы и яблока постепенно наполнит пространство и будет держаться долго.

Если запах с течением времени слабеет, его легко восстановить несколькими каплями эфирного масла корицы. Такой простой лайфхак позволяет не только украсить дом, но и сделать его более уютным и ароматным естественным способом.

Как наполнить дом ароматом выпечки. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

