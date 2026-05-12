Укр

Запах свежей выпечки в квартире: простой лайфхак из двух ингредиентов

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Неожиданный способ освежить дом
Неожиданный способ освежить дом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Как сделать натуральные ароматные украшения своими руками

Приятный аромат в доме можно создать без покупных средств — достаточно простых продуктов из кухни. Один из вариантов — украшения из яблочного пюре и корицы.

Такие изделия совмещают декор и натуральный аромат, напоминающий свежую выпечку. Как их сделать, написали в "Going Green".

Для этого способа достаточно смешать яблочное пюре с корицей до образования плотного теста, растянуть его и вырезать фигурки с помощью формочек для печенья.

В заготовках можно сделать отверстие для ленты, если планируете подвесить их или оставить в качестве основы для магнитов. После формирования украшения нужно высушить – либо естественным способом несколько дней, либо в духовке при низкой температуре.

Когда изделия полностью высохнут и остынут, их можно подвесить в комнате, разместить на мебельных ручках или закрепить на холодильнике. Аромат корицы и яблока постепенно наполнит пространство и будет держаться долго.

Если запах с течением времени слабеет, его легко восстановить несколькими каплями эфирного масла корицы. Такой простой лайфхак позволяет не только украсить дом, но и сделать его более уютным и ароматным естественным способом.

Как из простых ингридиентов создать освежитель воздуха дома
Как наполнить дом ароматом выпечки. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, как еще можно придать дому приятный аромат без использования химических средств.

Теги:
#Аромат #Лайфхак #Освежитель #Освежитель воздуха