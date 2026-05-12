Євробачення 2026: пряма онлайн-трансляція першого півфіналу (відео)
Видання "Телеграф" веде текстову трансляцію конкурсу
У вівторок, 12 травня 2026 року, в австрійській столиці Відні стартує 70-й ювілейний пісенний конкурс "Євробачення". Шоу проходитиме на легендарній арені Wiener Stadthalle.
"Телеграф" традиційно стежитиме за всіма подіями шоу і вестиме текстову онлайн-трансляцію. А поки що пропонуємо дізнатися, хто виступить у першому півфіналі 12 травня, де можна подивитися Євробачення 2026 та як проголосувати за учасників.
Перший півфінал Євробачення 2026: онлайн-трансляція
Ведучі конкурсу
Головними обличчями сцени в Австрії стали телеведуча та модель Вікторія Сваровські разом із відомим австрійським актором Міхаелем Островськи. Коментатором в Україні залишається Тимур Мірошниченко. 12 травня йому допомагатиме комік Василь Байдак.
Учасники першого півфіналу
У першому етапі за вихід у гранд-фінал змагатимуться представники 15 країн. Також на сцені виступатимуть представники Італії та Німеччини, які автоматично проходять у фінал як країни-засновниці.
1. Молдова: Satoshi — "Viva, Moldova!"
2. Швеція: FELICIA — "My System"
3. Хорватія: LELEK — "Andromeda"
4. Греція: Akylas — "Ferto"
5. Португалія: Bandidos do Cante — "Rosa"
6. Грузія: Bzikebi — "On Replay"
Виступ поза конкурсом: Італія: Sal Da Vinci — "Per Sempre Sì"
7. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — "Liekinheitin"
8. Чорногорія: Tamara Živković — "Nova Zora"
9. Естонія: Vanilla Ninja — "Too Epic To Be True"
10. Ізраїль: Noam Bettan — "Michelle"
Виступ поза конкурсом: Німеччина: Sarah Engels — "Fire"
11. Бельгія: ESSYLA — "Dancing on the Ice"
12. Литва: Lion Ceccah — "Sólo Quiero Más"
13. Сан-Марино: SENHIT — "Superstar"
14. Польща: ALICJA — "Pray"
15. Сербія: LAVINA — "Kraj Mene"
Де і коли дивитись Євробачення 2026
Пряма трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом (21:00 CEST).
- у прямому ефірі телеканалу Суспільне Культура;
- на YouTube-каналі Євробачення Україна;
- на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest;
- на Facebook-сторінках Суспільного мовлення та Євробачення Україна;
- а також у форматі аудіотрансляції на Радіо Промінь.
Як голосувати за фаворита
2026 року правила півфіналів знову передбачають облік думок як глядачів, так і професійного журі. Ліміт голосів з одного пристрою цього року знижено до 10.
- Офіційний додаток: завантажте Eurovision Song Contest App для iOS або Android.
- SMS та дзвінки: номери телефонів будуть виведені на екран під час трансляції.
- Сайт: для країн, що не беруть участі в конкурсі ("Rest of the World"), голосування доступне на esc.vote.
Нагадаємо, що Україна виступає у другому півфіналі 14 травня, тому українські глядачі зможуть голосувати лише цього четверга та у суботньому фіналі. Раніше "Телеграф" розповідав, з якою піснею представниця Leléka виступає на Євробаченні 2026.