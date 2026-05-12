Сукня з випускного і сорочка з першої зарплати: чому ці речі зберігаємо роками

Цьому є просте пояснення

У багатьох шафах є речі, які вже давно не носять, але все одно не викидають. Вони можуть бути застарілими або незручними, проте залишаються через спогади, які з ними пов’язані.

Це може бути сукня з випускного, сорочка, куплена на першу зарплату, або одяг, який дістався від рідних. Формально це просто речі, але для власника — нагадування про важливі моменти життя, як написали в "omiren styles".

Психологи кажуть, що такий одяг працює як "якір пам’яті": він повертає нас до подій і емоцій минулого. Саме тому з ним часто важко розстатися, навіть якщо він давно не використовується.

Шафа може бути забита непотрібними, але водночас цінними речами. Фото: "ТСН"

Є й сімейні історії, коли речі передаються з покоління в покоління. Вони можуть роками лежати в шафі, але сприймаються як частина родинної історії, а не просто одяг.

Тому навіть непотрібні на перший погляд речі іноді залишаються з нами надовго — не через практичність, а через спогади, які вони зберігають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати зимову куртку, щоб вона залишалася в ідеальному стані до наступного сезону.