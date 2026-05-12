Платье из выпускного и рубашка с первой зарплаты: почему эти вещи храним годами

Этому есть простое объяснение

Во многих шкафах есть вещи, которые давно не носят, но все равно не выбрасывают. Они могут быть устаревшими или неудобными, однако остаются из-за воспоминаний, связанных с ними.

Это может быть платье из выпускного, рубашка, купленная на первую зарплату, или одежда, доставшуюся от родных. Формально это просто вещи, но для владельца – напоминание о важных моментах жизни, как написали в "omiren styles".

Психологи говорят, что такая одежда работает как "якорь памяти": она возвращает нас к событиям и эмоциям прошлого. Именно поэтому с ним часто трудно расстаться даже если он давно не используется.

Шкаф может быть забит ненужными, но в то же время ценными вещами. Фото: "ТСН"

Есть и семейные истории, когда вещи передаются из поколения в поколение. Они могут годами лежать в шкафу, но воспринимаются как часть семейной истории, а не просто одежда.

Поэтому даже ненужные на первый взгляд вещи иногда остаются с нами надолго — не из-за практичности, а из-за хранимых ими воспоминаний.

