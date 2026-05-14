LELEKA розірвала сцену Євробачення 2026: зал бурхливо відреагував (відео)

У Відні проходить другий півфінал Євробачення 2026

У четвер, 14 травня, у Відні проходить другий півфінал Євробачення 2026 року. Цього дня на сцену конкурсу вийдуть 15 країн-конкурсантів. Під номером 12 виступила представниця України співачка LELÉKA із піснею "Ridnym".

Виступ LELÉKA у другому півфіналі був дуже зворушливим, красивим та незвичайним. Українка по-справжньому розірвала сцену Євробачення своїм номером та українською енергетикою. Її пісня так сподобалася глядачам, що українка отримала відповідну реакцію та підтримку зали.

LELÉKA. Фото: колаж "Телеграф"

Номер розпочався з красивої гри Ярослава Джуся на рідкісній харківській бандурі. На особливу увагу заслуговував незвичайний костюм Вікторії, вона була у символічному образі птаха лелеки. Її пісня зачіпає до мурашок, а вокал просто вражає, особливо та сама "нота".

LELÉKA — Ridnym

Переклад пісні "Ridnym"

Зелене іржавіє — довірся змінам,

Усе минає, як би це не звучало.

Червоне стає пилом, відламане від гілки,

Листя у вогні — ніщо не є в безпеці.

Виш’ю, виш’ю,

Виш’ю нову долю.

Виш’ю, виш’ю рідним,

Найріднішим.

Коли ми стаємо проти власних страхів

І перетворюємо біди на надію,

Я знаю — коріння все ще несе воду.

Коли всі посіяні нами зерна

Розквітнуть і приведуть нас додому,

Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.

Нову долю виш’ю,

Рідним, найріднішим.

Коли ми стаємо проти власних страхів

І перетворюємо біди на надію,

Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.

Коли ми стаємо проти власних страхів

І перетворюємо біди на надію,

Я знаю — коріння все ще несе воду.

Коли всі посіяні нами зерна

Розквітнуть і приведуть нас додому,

Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.

LELÉKA показала такий знак, коли йшла зі сцени. Фото: скріншот із відео

