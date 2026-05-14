LELEKA розірвала сцену Євробачення 2026: зал бурхливо відреагував (відео)
У Відні проходить другий півфінал Євробачення 2026
У четвер, 14 травня, у Відні проходить другий півфінал Євробачення 2026 року. Цього дня на сцену конкурсу вийдуть 15 країн-конкурсантів. Під номером 12 виступила представниця України співачка LELÉKA із піснею "Ridnym".
Виступ LELÉKA у другому півфіналі був дуже зворушливим, красивим та незвичайним. Українка по-справжньому розірвала сцену Євробачення своїм номером та українською енергетикою. Її пісня так сподобалася глядачам, що українка отримала відповідну реакцію та підтримку зали.
Номер розпочався з красивої гри Ярослава Джуся на рідкісній харківській бандурі. На особливу увагу заслуговував незвичайний костюм Вікторії, вона була у символічному образі птаха лелеки. Її пісня зачіпає до мурашок, а вокал просто вражає, особливо та сама "нота".
LELÉKA — Ridnym
Переклад пісні "Ridnym"
Зелене іржавіє — довірся змінам,
Усе минає, як би це не звучало.
Червоне стає пилом, відламане від гілки,
Листя у вогні — ніщо не є в безпеці.
Виш’ю, виш’ю,
Виш’ю нову долю.
Виш’ю, виш’ю рідним,
Найріднішим.
Коли ми стаємо проти власних страхів
І перетворюємо біди на надію,
Я знаю — коріння все ще несе воду.
Коли всі посіяні нами зерна
Розквітнуть і приведуть нас додому,
Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.
Нову долю виш’ю,
Рідним, найріднішим.
Коли ми стаємо проти власних страхів
І перетворюємо біди на надію,
Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.
Коли ми стаємо проти власних страхів
І перетворюємо біди на надію,
Я знаю — коріння все ще несе воду.
Коли всі посіяні нами зерна
Розквітнуть і приведуть нас додому,
Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.
