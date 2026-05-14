Тут стояв красень-особняк, а тепер — "АТБ": який вигляд мала архітектурна перлина Черкас

Наталя Граковська
На місці «АТБ» був будинок купця Гаммера. Фото Колаж "Телеграфу"

Старовинну будівлю на бульварі Шевченка знесли

Якщо сьогодні пройтися бульваром Шевченка у Черкасах, навряд чи хтось зупиниться поглядом на будівлю супермаркету "АТБ" на розі з вулицею Небесної Сотні. Звичайна торгова споруда, яких у місті чимало. Але сто років тому на цьому місці стояв один із найвишуканіших будинків Черкас. Це був особняк купця Рудольфа Гаммера.

В Facebook-спільноті Черкаси Times показали, як виглядала ця будівля.

Хто такий Рудольф Гаммер

Рудольф Гаммер був німець за походженням. Як зазначає in.ck.ua, Гаммер очолив Черкаси у 1898 році і залишив після себе відчутний слід. За час його керівництва в місті з'явилася Жіноча міністерська гімназія (нині — Центр дитячої та юнацької творчості), чоловіча прогімназія переросла у повноцінну гімназію, відкрилися два приходських училища та міська публічна бібліотека.

Окрім цього, Гаммер очолював місцевий цукровий завод, входив до складу Міської думи. Але справжнім свідченням його статусу і смаку був власний будинок у самому серці міста.

Рудольф Гаммер. Фото in.ck.ua

Яким був будинок Гаммера

Особняк Гаммера стояв на розі тодішніх вулиць Старочигиринської та Гоголівської — там, де сьогодні перетинаються бульвар Шевченка та вулиця Небесної Сотні. Тобто фактично в центрі міста, на найпомітнішому місці.

Будівля була зведена у стилі "цегляного модерну". Характерна риса такого стилю — виразна фасадна цегляна кладка без штукатурки, багатий декоративний орнамент, високі вікна з фігурними лиштвами та вишукані карнизи.

Перший поверх відводився під торгові лавки або контори, другий — слугував житлом для родини.

Будинок Гаммера в Черкасах. Фото Facebook/Черкаси Times

Від купецького особняка до радянської установи

Після революції будинок Гаммера, як і тисячі подібних по всій країні, був націоналізований. Родина втратила і власність, і, вочевидь, звичний спосіб життя. Будівлю передали під державні потреби: у різні роки там розміщувалися різноманітні установи радянської влади.

Будинок пережив Другу світову війну — попри те, що центр Черкас зазнав значних руйнувань, а чимало сусідніх споруд перетворилося на руїни.

Що сталося з будинком Гаммера

Будинок Гаммера знесли у 1980-х роках. На його місці збудували радянський гастроном "Київський", що раніше займав старовинну будівлю на розі теперішніх вулиць Дашковича та Хрещатика.

"АТБ" в Черкасах на бульварі Шевченка. Скріншот Google Maps

Згодом "Київський" змінив "Дитячий світ", а той поступився місцем "АТБ", який стоїть там і сьогодні.

