Пів яблука чи півяблука? Просте правило, як писати "пів-" за новим правописом

Збагачуйте себе новими знаннями

Українська мова постійно розвивається, проте деякі правила досі викликають палкі суперечки в мережі. Одним із найбільш обговорюваних питань залишається написання невідмінюваного числівника "пів".

Якщо ви досі за звичкою ставите апостроф у слові "півяблука" або дефіс у "пів-Києва" — цей матеріал для вас. "Телеграф" нагадає прості правила, які допоможуть вам писати грамотно та впевнено.

Геть зайві знаки

Згідно з нормами чинного правопису, якщо слово означає саме "половину" чогось, ми пишемо його окремо. Це стосується як загальних назв, так і власних.

Як писати правильно:

пів яблука (а не півяблука);

(а не півяблука); пів години (а не півгодини);

(а не півгодини); пів літра (а не півлітра);

(а не півлітра); пів Києва (а не пів-Києва);

(а не пів-Києва); пів України (а не пів-України).

Більше не потрібно мудрувати, чи ставити тут апостроф перед "я", чи дефіс перед великою літерою. Просто додавайте пробіл — і ви не помилитеся.

Коли ж писати разом

Разом "пів" пишеться лише тоді, коли воно з наступним іменником утворює єдине поняття (іменник у називному відмінку) і не означає безпосередньо половину предмета.

Півострів (географічне поняття);

(географічне поняття); Півзахист (спортивна позиція);

(спортивна позиція); Півкуля (мозку або земна);

(мозку або земна); Південь (сторона світу).

Також разом пишуться складні слова, де "пів" є частиною прикметника: півлітровий, півгодинний, півавтоматичний.

Лайфхак для перевірки

Якщо ви сумніваєтеся, спробуйте замінити "пів" на слово "половина".

Половина яблука звучить логічно? Значить, пишемо окремо: пів яблука .

. Половина острова (як частина суходолу) — це пів острова. Але якщо це географічна назва — півострів.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна казати приймати "міри".