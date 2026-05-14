Пів яблука чи півяблука? Просте правило, як писати "пів-" за новим правописом
Українська мова постійно розвивається, проте деякі правила досі викликають палкі суперечки в мережі. Одним із найбільш обговорюваних питань залишається написання невідмінюваного числівника "пів".
Якщо ви досі за звичкою ставите апостроф у слові "півяблука" або дефіс у "пів-Києва" — цей матеріал для вас. "Телеграф" нагадає прості правила, які допоможуть вам писати грамотно та впевнено.
Геть зайві знаки
Згідно з нормами чинного правопису, якщо слово означає саме "половину" чогось, ми пишемо його окремо. Це стосується як загальних назв, так і власних.
Як писати правильно:
- пів яблука (а не півяблука);
- пів години (а не півгодини);
- пів літра (а не півлітра);
- пів Києва (а не пів-Києва);
- пів України (а не пів-України).
Більше не потрібно мудрувати, чи ставити тут апостроф перед "я", чи дефіс перед великою літерою. Просто додавайте пробіл — і ви не помилитеся.
Коли ж писати разом
Разом "пів" пишеться лише тоді, коли воно з наступним іменником утворює єдине поняття (іменник у називному відмінку) і не означає безпосередньо половину предмета.
- Півострів (географічне поняття);
- Півзахист (спортивна позиція);
- Півкуля (мозку або земна);
- Південь (сторона світу).
Також разом пишуться складні слова, де "пів" є частиною прикметника: півлітровий, півгодинний, півавтоматичний.
Лайфхак для перевірки
Якщо ви сумніваєтеся, спробуйте замінити "пів" на слово "половина".
- Половина яблука звучить логічно? Значить, пишемо окремо: пів яблука.
- Половина острова (як частина суходолу) — це пів острова. Але якщо це географічна назва — півострів.
