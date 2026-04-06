Як правильно вітатись українською на Великдень. Чи дійсно є лише один варіант

В Україні вже у неділю, 12 квітня, греко-католики та православні святкуватимуть Великдень. Чимало людей знають, що в цей день прийнято по-особливому вітатись.

Зауважимо, що в деяких регіонах форма вітання може змінюватись.

На Великдень віряни вітаються "Христос Воскрес!", починаючи з ранку неділі. До прикладу, у суботу ввечері на службі так казати не можна. У відповідь правильно відповідати "Воістину Воскрес!" Цікаво, що на заході України та в маленьких містах, селах, таку форму вітання використовують до усіх, кого протягом дня зустрічають на своєму шляху.

При цьому на сході та в центрі України можна почути й дещо видозмінене традиційне привітання. Зокрема на "Христос Воскрес!" іноді відповідають "Справді Воскрес!". Подекуди в західних областях ще можна почути варіант "Христос Воскрес з мертвих!" На нього також слід відповідати "Воістину Воскрес!".

Додамо, що ще можна використовувати вітання "З Великоднем!". Хоча переважна більшість людей намагаються дотримуватись традиційних фраз.

Великодній кошик. Фото: Ян Доброносов

Як довго казати "Христос Воскрес!"

У Православній церкві України наголосили, що свято Великодня – головна подія церковного року для всіх християн. Церква святкує його найдовше – протягом 40 днів, до свята Вознесіння Господнього. Тобто протягом усього цього терміну віряни вітаються "Христос Воскрес!" та "Воістину Воскрес!"

Також на Великдень заведено христосуватися, тобто тричі цілувати в щоки того, з ким вітаєшся. Цей звичай братнього цілування – найдавніший, походить ще з апостольських часів, і є знаком примирення та любові.

