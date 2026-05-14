Пів яблока или півяблока? Простое правило, как писать "пів-" по новому правописанию

Обогащайте себя новыми знаниями

Украинский язык постоянно развивается, однако некоторые правила до сих пор вызывают жаркие споры в сети. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов остается написание неотменимого числительного "пів".

Если вы по привычке ставите апостроф в слове "пів-яблока" или дефис у "пів-Києва" — этот материал для вас. "Телеграф" напомнит простые правила, которые помогут вам писать грамотно и уверенно.

Прочь лишние знаки

Согласно нормам действующего правописания, если слово означает именно "половину" чего-либо, мы пишем его отдельно. Это касается как общих названий, так и собственных.

Як писати правильно:

пів яблука (а не півяблука);

(а не півяблука); пів години (а не півгодини);

(а не півгодини); пів літра (а не півлітра);

(а не півлітра); пів Києва (а не пів-Києва);

(а не пів-Києва); пів України (а не пів-України).

Больше не нужно мудрствовать, ставить ли здесь апостроф перед "я" или дефис перед заглавной буквой. Просто добавляйте пробел – и вы не ошибетесь.

Когда же писать вместе

Итого "пів" пишется лишь тогда, когда оно со следующим существительным образует единое понятие (существительное в именительном падеже) и не означает непосредственно половину предмета.

Півострів (географічне поняття);

Півзахист (спортивна позиція);

Півкуля (мозку або земна);

Південь (сторона світу).

Также вместе пишутся сложные слова, где "пол" является частью прилагательного: півлітровий, півгодинний, півавтоматичний.

Лайфхак для проверки

Если вы сомневаетесь, попробуйте заменить "пів" на слово "половина".

Половина яблока звучит логично? Значит, пишем отдельно: пів яблока .

. Половина острова (как часть суши) — это пів острова. Но если это географическое название – півострів.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя принимать "меры".