Пів яблока или півяблока? Простое правило, как писать "пів-" по новому правописанию
Украинский язык постоянно развивается, однако некоторые правила до сих пор вызывают жаркие споры в сети. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов остается написание неотменимого числительного "пів".
Если вы по привычке ставите апостроф в слове "пів-яблока" или дефис у "пів-Києва" — этот материал для вас. "Телеграф" напомнит простые правила, которые помогут вам писать грамотно и уверенно.
Прочь лишние знаки
Согласно нормам действующего правописания, если слово означает именно "половину" чего-либо, мы пишем его отдельно. Это касается как общих названий, так и собственных.
Як писати правильно:
- пів яблука (а не півяблука);
- пів години (а не півгодини);
- пів літра (а не півлітра);
- пів Києва (а не пів-Києва);
- пів України (а не пів-України).
Больше не нужно мудрствовать, ставить ли здесь апостроф перед "я" или дефис перед заглавной буквой. Просто добавляйте пробел – и вы не ошибетесь.
Когда же писать вместе
Итого "пів" пишется лишь тогда, когда оно со следующим существительным образует единое понятие (существительное в именительном падеже) и не означает непосредственно половину предмета.
- Півострів (географічне поняття);
- Півзахист (спортивна позиція);
- Півкуля (мозку або земна);
- Південь (сторона світу).
Также вместе пишутся сложные слова, где "пол" является частью прилагательного: півлітровий, півгодинний, півавтоматичний.
Лайфхак для проверки
Если вы сомневаетесь, попробуйте заменить "пів" на слово "половина".
- Половина яблока звучит логично? Значит, пишем отдельно: пів яблока.
- Половина острова (как часть суши) — это пів острова. Но если это географическое название – півострів.
