Ніякого "Добрий день!" та "Привіт!" Як правильно вітатись українською на Поминальні дні

Ці дні покликані розділити з покійними Воскресіння Ісуса Христа

В Україні вже з неділі, 19 квітня, почнуться Поминальні дні, коли заведено відвідувати кладовища та згадувати померлих. Чимало людей не знає, що в цей період прийнято по-особливому вітати.

"Телеграф" розповість, чому не доречно казати "Добрий ранок/день" в Радоницю та чим їх замінити. Зауважимо, що Поминальні дні починаються з 19 квітня і тривають до кінця тижня, до 26 квітня.

Саме через те, що в цей період заведено згадувати померлих, відвідувати кладовища та приводити їх до ладу, казати звичайні привітання не рекомендується. Адже який може бути "Добрий день", коли рідні зібрались у скорботі на кладовищі. Тому краще використовувати або слова співчуття, або християнські вітання.

Як вітатись у Поминальні дні:

християнське вітання: "Слава Ісусу Христу!" (відповідь — "Навіки слава").

"Прийміть мої співчуття", "Дуже шкода" тощо.

Зауважимо, що в ці дні також не слід веселитись чи жартувати, особливо на кладовищах, поминальних службах чи за столом. Поминальні дні покликані розділити з покійними Воскресіння Ісуса Христа. Вони зазвичай припадають на дев'ятий день після Великодня.

