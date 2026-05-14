Ніякого "ужа". Як правильно українською називати плазунів

Цю помилку допускають часто

Досить часто під час спілкування українською можна почути слово "уж", але не всі знають, що це калька з російською. Адже державною мовою змію правильно називати інакше.

Як зазначається в тлумачному словнику, "уж" українською буде "вуж". Вживання росіянізму варто уникати, якщо людина прагне говорити чисто без суржику, а також на письмі, адже це груба помилка.

Фактично мовознавці кажуть, що співзвучність російського та українського варіантів обумовлення спільними старослов'янським корінням. Вважається, що "вуж" походить від "*ǪŽЬ". Цікаво, що в інших слов'янських мовах також є схожі слова польською – wąż, словацькою – užovka, словенською – vóž.

Приклади вживання слова "вуж":

Сей рік зарідливий буде.. Жита такі, що й вуж не пролізе (Вовчок, І, 1955, 147);

, здіймаючи вгору лакову голівку з жовтими пелюстками, швидко плазував у гущавину (Донч., III, 1956, 166); Вихор наказав Зубову прикривати його, а сам вужем поповз у порожню землянку (Кучер, Чорноморці, 1956, 431).

Змія

Які ще назви змій українською часто кажуть не правильно

Гадюка — російською "гадюка" з наголосом на останньому складі, українською правильно з наголосом на другому складі — гадю́ка.

Мідянка — не "медянка" з наголосом на "а", а мідя́нка з наголосом на "я" та "і" замість "е".

Полоз — російською кажуть "полос", але українською правильно через "з".

