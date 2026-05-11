Замість барельєфів — цінники. Де в Україні "АТБ" розмістили в палаці (фото)

Активісти намагалися зберегти фасад, ліпнину, гіпсові декори та колони, проте до них не дослухалися

Супермаркет "АТБ" у будівлі колишнього палацу культури працює у Кривому Розі. Палац культури функціонував у будівлі до 2000-х років, після чого приміщення передали в управління Міністерства освіти і науки України та розмістили в ньому Міжрегіональну академію управління персоналом.

Проте у 2021 році палац був виставлений на торги, його хотіли продати за 250 тисяч доларів. Покупця не знайшли, але замість купівлі будівлю на 15 років взяла в оренду мережа "АТБ".

Палац "АТБ" у Кривому Розі. Фото: threads.com/@telepuzik

Як розповіла блогерка Оля Вольц, в ході "реставрації" під магазин, було зруйновано весь колишній фасад палацу культури. Ще на стадії проєкту криворіжці обурювалися, що не буде збережено фасад архітектурної пам’ятки, барельєфів і внутрішніх приміщень, пише kryvyi-rih. Активісти навіть пропонували безкоштовно розробити проєкт, який би зберіг фасад Палацу культури, його ліпнину, гіпсові декори, колони та багато інших елементів будівлі.

Так виглядала будівля раніше. Фото: threads.com/@telepuzik

Колишнє внутрішнє оздоблення палацу. Фото: kryvyi-rih.one

Однак це не допомогло й було зруйновано колони, пілястри, внутрішній дизайн. Єдине що залишилося — балкон на задній частині будівлі.

Балкон виглядає недоречно. Фото: threads.com/@telepuzik

Тепер це типове "АТБ", але у вигляді палацу. Будівлю обшито чорно-білою плиткою. Про її минуле нагадує характерний фасад та колони на вході.

