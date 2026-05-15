Зеленка, фекалії і не тільки: чим кидали в українських політиків і як обливали (5 найскандальніших випадків)

Анастасія Мокрик
Напади на політичних діячів Новина оновлена 15 травня 2026, 18:41
Подібні епізоди вже давно стали формою публічної реакції

Прояви невдоволення діями українських політиків нерідко супроводжувалися інцидентами — від обливання їх зеленкою та іншими рідинами до кидання в цих фігур яєць та інших предметів.

Подібна подія сталася з мером Львова Андрієм Садовим. У п’ятницю, 15 травня, на площі Ринок перехожий підбіг і раптом облив міського голову невстановленою рідиною. Як повідомили у поліції, зловмисником виявився 46-річний львів’янин. Тепер йому загрожує штраф чи пробаційний нагляд на строк до п’яти років, чи обмеження волі на той самий термін.

"Йшов уранці на роботу — підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все. Переодягся. Речі ввечері випраю. Це хуліганство, а не замах", — прокоментував ситуацію Садовий.

Фото чоловіка, що облив Садового, публікував журналіст Віталій Глагола
На тлі інциденту "Телеграф" вирішив нагадати про схожі випадки, що відбувалися з українськими політиками.

Ляшко облили зеленкою

18 червня 2014 року у Львові перед будівлею обласної телерадіокомпанії невідомі облили зеленкою депутата Олега Ляшка. Того вечора він приїхав до міста, щоб взяти участь у програмі "Народний контроль". Коли нардеп під’їхав до приміщення львівського телебачення, натовп невідомих молодих людей почав вигукувати "Ганьба" та вимагати, щоб нардеп вийшов до них.

Однак той поспішав на прямий телеефір. У момент, коли він піднявся на сходи будівлі, з натовпу до нього швидко підійшов чоловік у джинсах та чорній олімпійці та пирснув йому в обличчя зеленкою.

Олега Ляшка облили зеленкою
Сам нардеп припускав, що до витівки могли бути причетні прихильники ВО "Свобода" або проросійські активісти.

"Я можу тільки припускати хто це: або "свободівці", або "колоради". Хоча, звідки у Львові можуть взятися "колоради"?" — прокоментував тоді інцидент Ляшко.

Після події нардеп вирушив на ефір у такому ж вигляді.

Олега Ляшка облили зеленкою
Ігоря Шурму облили кров’ю

Інцидент стався 10 липня 2015 року. Коли львівський депутат від"Опозиційного блоку" Ігор Шурма оголосив про відкриття своєї громадської приймальні у Львові, двоє представників громадської організації "Правий сектор" підбігли до політика та облили його свинячою кров’ю із пластикових пляшок.

Вони також вигукували "Приймальні "Опозиційного блоку" у Львові не буде, "Опозиційний блок вбиває українців!"

Ігоря Шурму облили кров’ю
У відповідь Шурма закликав активістів заспокоїтися і не створювати провокаційних ситуацій, які можуть бути використані для дискредитації Львова.

У Януковича кинули яйцем

24 вересня 2004 року до міста Івано-Франківська приїхав кандидат у президенти Віктор Янукович. І як тільки політик вийшов з автобуса, в нього одразу полетіло звичайне яйце. Проте реакція на це була несподіваною для всіх — Віктор Федорович дуже награно і театрально почав падати, начебто в нього вистрілив снайпер. Його одразу ж підхопила під руки охорона і потягла в чорний бусик, подалі від натовпу.

Як виявилося пізніше, "снайпером" із яйцем був 17-річний студент Дмитро Романюк. Після цього інциденту з яйцем його показували о всім новинами країни. Була навіть інформація, що на хлопця завели справу, проте це ні до чого не призвело.

У Колесніченка кинули фекаліями

У квітні 2013 року у народного депутата від "Партії регіонів" Вадима Колесніченка кинули фекаліями на пресконференції у Києві, яка була присвячена проблемі використання мов при створенні біометричних паспортів.

Тоді до зали зайшла молода дівчина, яка кинула у народного депутата два пакети, що містять екскременти. Вона вигукнула: "Бандити вже перейшли всі межі!"

Депутату вдалося ухилитися від кинутих в нього пакетів. Проте один із них розірвався на стіні за його спиною.

Після цього дівчина вибігла із зали, але її затримала охорона.

Шевченка облили екскрементами

У червні 2019 року екскандидата у президенти та народного депутата Олександра Шевченка облили фекаліями в одному із парків Івано-Франківська.

Ситуацію пізніше прокоментували у поліції:

"13 июня в 17:35 поступило сообщение на линию "102", что в сквере Ивано-Франковска неизвестное лицо совершило хулиганские действия против 48-летнего мужчины. Выездом следователи установили, что в 17:00 между группой лиц и потерпевшим возник спор, а после этого неизвестный подошел к нему и совершил хулиганские действия — облил его нечистотами. С места происшествия злоумышленник скрылся", – говорится в сообщении ГУ ЧП Франковщины.

