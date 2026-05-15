Мільйони з Росії і не лише: звідки у екстренера збірної України Реброва гроші на заставу за Єрмака

Ребров чудово заробляє навіть після закінчення ігрової кар’єри

Колишній футболіст та тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вніс 30 млн грн застави за екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Футбольний спеціаліст без проблем зміг виділити таку суму, адже заробив за кар’єру набагато більше.

Що потрібно знати

Ребров дав 30 млн грн на заставу за Єрмака

Сергій міг накопичити цю суму за пів року роботи у збірній України

Єрмак раніше допоміг Реброву очолити Синьо-жовтих

Наприклад, зарплата Сергія Станіславовича в московському "Рубіні" (останній великий клуб у кар’єрі Реброва, — ред.) становила близько 2 млн доларів на рік. Грошові контракти у футболістів зазвичай закінчуються після закінчення кар’єри, проте не у випадку Реброва, повідомляє "Телеграф".

Сергій Ребров у "Рубіні" у 2008 році/Фото: Getty Images

Уродженець Горлівки (Донецька область) завершив кар’єру гравця у 2010 році, після чого почав будувати тренерську кар’єру. Ребров проявив себе у "Динамо", де отримував до мільйона євро на рік на посаді головного тренера. Потім у його кар’єрі були "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії, де він офіційно отримував близько 2,4 млн євро за сезон, а також угорський "Ференцварош" із "невеликою зарплатою", але великими бонусами. Оклад Реброва в Угорщині, за інформацією ЗМІ, становив 700 тисяч євро на рік. Потім у кар’єрі Сергія Станіславовича настали золоті часи в "Аль-Айні", де він пропрацював 2 роки із зарплатою 4 мільйони євро на рік.

Сергій Ребров у збірній України/Фото: УАФ

У результаті Ребров очолив збірну України, з якою працював майже 3 роки. За інформацією ЗМІ, Ребров отримував від Української асоціації футболу (УАФ) 1,25 млн євро на рік (близько 5,4 грн/місяць). Крім того, з 2024 року Сергій Станіславович обіймає посаду віцепрезидента УАФ — його оклад становить скромні 250 тисяч євро на рік.

Таким чином, виділити 30 млн грн на заставу для Єрмака не склало для Реброва проблем. До речі, Сергій та Андрій приятелі. Єрмак був присутній на весіллі Реброва з другою дружиною Анною у 2016 році, а пізніше був ініціатором того, щоб Сергій очолив збірну України.

У квітні 2026 року Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. Під його керівництвом наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації. На початку травня стало відомо ім’я нового наставника національної команди.