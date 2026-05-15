Ціна на спаржу в "Сільпо" знизилась на 130 гривень: як смачно приготувати цей овоч
Два рецепти зі спаржі, які варто спробувати цієї весни
Спаржа — справжній весняний делікатес. Вона багата на вітаміни К, А та фолієву кислоту. А ще це напрочуд універсальний овоч. Спаржу смажать, варять, запікають, подають як гарнір або окрему страву. Вона чудово поєднується з яйцями, сиром, беконом, лимоном і вершковим маслом. Крім того, спаржа має низьку калорійність, але при цьому є дуже поживною, що робить її ідеальним варіантом як для буднів, так і для святкового столу.
Зазвичай спаржа коштує недешево. Проте 15–16 травня є змога купити її в мережі "Сільпо" за 99 грн замість 229 грн. Економія становить 130 грн, тобто ціна знижена на 57%. Це чудова нагода спробувати весняний делікатес.
Як правильно готувати спаржу
Перш ніж братися до рецептів, важливо знати кілька нюансів, які допоможуть отримати ідеальний результат.
- В магазині обирайте пружні, тверді стебла, які не гнуться. Якщо овоч виглядає млявим або має зморшки, він уже втратив соковитість. Суцвіття спаржі мають бути щільно закритими, пружними та сухими.
- Спаржа — дуже примхливий овоч. Вона швидко в'яне в холодильнику й втрачає соковитість і аромат. Тому краще приготувати її в день покупки.
- Обов'язково відламайте жорсткі кінчики. Не потрібно гадати, де різати. Просто зігніть стебло руками — воно само зламається в потрібному місці, відокремивши ніжну частину від жорсткої.
- Також врахуйте, що спаржа готується дуже швидко. При запіканні в духовці при 200°C достатньо 10–15 хвилин залежно від товщини стебел. Переварена або перепечена спаржа втрачає текстуру і стає в'ялою.
Спаржа на пательні з пармезаном: простий рецепт
Найпростіший і водночас найсмачніший спосіб приготувати спаржу — буквально за 10 хвилин.
Інгредієнти:
- спаржа — 250 г
- вершкове масло — 20–30 г
- пармезан (або будь-який твердий сир) — за смаком
- лимонний сік — ½ лимона
- сіль — за смаком
Спосіб приготування:
- Відламайте жорсткі кінчики у спаржі, промийте стебла.
- У киплячу підсолену воду викладіть спаржу та варіть 2–3 хвилини — вона має залишитися яскраво-зеленою і пружною.
- Злийте воду, до спаржі додайте вершкове масло і обсмажуйте ще 2–3 хвилини до легкої золотавої скоринки.
- Викладіть на тарілку, натріть зверху пармезан і полийте лимонним соком.
- Подавайте одразу зі свіжим хлібом або яйцем пашот.
Як запекти спаржу з беконом
Поєднання ніжної спаржі з хрустким беконом — класика, яка ніколи не набридне. Страва виглядає ефектно, але готується дуже просто.
Інгредієнти:
- спаржа — 250 г
- бекон — 100–150 г (тонкі скибочки)
- оливкова олія — 1 ст. л.
- часник — 1–2 зубчики
- сіль, чорний перець — за смаком
- лимонний сік або пармезан — за бажанням
Спосіб приготування:
- Відламайте жорсткі кінчики у спаржі.
- Кожне стебло або невеликий пучок спаржі оберніть скибочкою бекону по спіралі.
- Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть загорнуту спаржу на застелене пергаментом деко, збризніть оливковою олією.
- Запікайте 10–15 хвилин до хрусткого бекону.
У перші хвилини після виймання з духовки можна збризнути спаржу лимонним соком або посипати пармезаном.