Ціна на спаржу в "Сільпо" знизилась на 130 гривень: як смачно приготувати цей овоч

Два рецепти зі спаржі, які варто спробувати цієї весни

Спаржа — справжній весняний делікатес. Вона багата на вітаміни К, А та фолієву кислоту. А ще це напрочуд універсальний овоч. Спаржу смажать, варять, запікають, подають як гарнір або окрему страву. Вона чудово поєднується з яйцями, сиром, беконом, лимоном і вершковим маслом. Крім того, спаржа має низьку калорійність, але при цьому є дуже поживною, що робить її ідеальним варіантом як для буднів, так і для святкового столу.

Як правильно готувати спаржу

Перш ніж братися до рецептів, важливо знати кілька нюансів, які допоможуть отримати ідеальний результат.

В магазині обирайте пружні, тверді стебла , які не гнуться. Якщо овоч виглядає млявим або має зморшки, він уже втратив соковитість. Суцвіття спаржі мають бути щільно закритими, пружними та сухими.

Спаржа — дуже примхливий овоч. Вона швидко в'яне в холодильнику й втрачає соковитість і аромат. Тому краще приготувати її в день покупки .

Обов'язково відламайте жорсткі кінчики . Не потрібно гадати, де різати. Просто зігніть стебло руками — воно само зламається в потрібному місці, відокремивши ніжну частину від жорсткої.

. Не потрібно гадати, де різати. Просто зігніть стебло руками — воно само зламається в потрібному місці, відокремивши ніжну частину від жорсткої. Також врахуйте, що спаржа готується дуже швидко. При запіканні в духовці при 200°C достатньо 10–15 хвилин залежно від товщини стебел. Переварена або перепечена спаржа втрачає текстуру і стає в'ялою.

Спаржа на пательні з пармезаном: простий рецепт

Найпростіший і водночас найсмачніший спосіб приготувати спаржу — буквально за 10 хвилин.

Інгредієнти:

спаржа — 250 г

вершкове масло — 20–30 г

пармезан (або будь-який твердий сир) — за смаком

лимонний сік — ½ лимона

сіль — за смаком

Спаржа. Фото threads.com/@tasha_in_poland

Спосіб приготування:

Відламайте жорсткі кінчики у спаржі, промийте стебла. У киплячу підсолену воду викладіть спаржу та варіть 2–3 хвилини — вона має залишитися яскраво-зеленою і пружною. Злийте воду, до спаржі додайте вершкове масло і обсмажуйте ще 2–3 хвилини до легкої золотавої скоринки. Викладіть на тарілку, натріть зверху пармезан і полийте лимонним соком. Подавайте одразу зі свіжим хлібом або яйцем пашот.

Як запекти спаржу з беконом

Поєднання ніжної спаржі з хрустким беконом — класика, яка ніколи не набридне. Страва виглядає ефектно, але готується дуже просто.

Інгредієнти:

спаржа — 250 г

бекон — 100–150 г (тонкі скибочки)

оливкова олія — 1 ст. л.

часник — 1–2 зубчики

сіль, чорний перець — за смаком

лимонний сік або пармезан — за бажанням

Запечена спаржа з беконом. Фото threads.com/@allalupashko

Спосіб приготування:

Відламайте жорсткі кінчики у спаржі. Кожне стебло або невеликий пучок спаржі оберніть скибочкою бекону по спіралі. Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть загорнуту спаржу на застелене пергаментом деко, збризніть оливковою олією. Запікайте 10–15 хвилин до хрусткого бекону.

У перші хвилини після виймання з духовки можна збризнути спаржу лимонним соком або посипати пармезаном.