Цена на спаржу в "Сильпо" снизилась на 130 гривен: как вкусно приготовить этот овощ

Два рецепта из спаржи, которые стоит попробовать этой весной

Спаржа — настоящий весенний деликатес. Она богата витаминами К, А и фолиевой кислотой. А еще это на удивление универсальный овощ. Спаржу жарят, варят, запекают, подают как гарнир или отдельное блюдо. Она прекрасно сочетается с яйцами, сыром, беконом, лимоном и сливочным маслом. Кроме того, спаржа имеет низкую калорийность, но при этом является очень питательной, что делает ее идеальным вариантом как для будней, так и для праздничного стола.

Как правильно готовить спаржу

Прежде чем приступать к рецептам, важно знать несколько нюансов, которые помогут получить идеальный результат.

В магазине выбирайте упругие, твердые стебли , которые не гнутся. Если овощ выглядит вялым или имеет морщинки, он уже утратил сочность. Соцветия спаржи должны быть плотно закрытыми, упругими и сухими.

. Обязательно отломите жесткие кончики . Не нужно гадать, где резать. Просто согните стебель руками – он сам сломается в нужном месте, отделив нежную часть от жесткой.

Спаржа на сковороде с пармезаном: простой рецепт

Самый простой и одновременно вкусный способ приготовить спаржу буквально за 10 минут.

Ингредиенты:

спаржа — 250 г

сливочное масло — 20-30 г

пармезан (или любой твердый сыр) – по вкусу

лимонный сок — ½ лимона

соль — по вкусу

Спаржа. Фото threads.com/@tasha_in_poland

Способ приготовления:

Отломите жесткие кончики в спарже, промойте стебли. В кипящую подсоленную воду выложите спаржу и варите 2-3 минуты. Следите, чтобы она осталась ярко-зеленой и упругой. Слейте воду, к спарже добавьте сливочное масло и обжаривайте еще 2–3 минуты до легкой золотистой корочки. Выложите на тарелку, натрите сверху пармезан и полейте лимонным соком. Подавайте сразу со свежим хлебом или яйцом пашот.

Как запечь спаржу с беконом

Сочетание нежной спаржи с хрустящим беконом – классика, которая никогда не надоест. Блюдо выглядит эффектно, но готовится очень просто.

Ингредиенты:

спаржа — 250 г

бекон — 100-150 г (тонкие ломтики)

оливковое масло – 1 ст. л.

чеснок — 1-2 зубчика

соль, черный перец — по вкусу

лимонный сок или пармезан – по желанию

Запеченная спаржа с беконом. Фото threads.com/@allalupashko

Способ приготовления:

Отломите жесткие кончики спаржи. Каждый стебель или небольшой пучок спаржи оберните ломтиком бекона по спирали. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите завернутую спаржу на застеленный пергаментом противень, сбрызните оливковым маслом. Запекайте 10–15 минут до хрустящего бекона.

В первые минуты после извлечения из духовки можно сбрызнуть спаржу лимонным соком или посыпать пармезаном.