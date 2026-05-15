Цена на спаржу в "Сильпо" снизилась на 130 гривен: как вкусно приготовить этот овощ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Два рецепта из спаржи, которые стоит попробовать этой весной
Спаржа — настоящий весенний деликатес. Она богата витаминами К, А и фолиевой кислотой. А еще это на удивление универсальный овощ. Спаржу жарят, варят, запекают, подают как гарнир или отдельное блюдо. Она прекрасно сочетается с яйцами, сыром, беконом, лимоном и сливочным маслом. Кроме того, спаржа имеет низкую калорийность, но при этом является очень питательной, что делает ее идеальным вариантом как для будней, так и для праздничного стола.
Обычно спаржа стоит дорого. Но 15-16 мая есть возможность купить ее в сети "Сільпо" за 99 грн. вместо 229 грн. Экономия составляет 130 грн, то есть цена снижена на 57%. Это отличный случай попробовать весенний деликатес.
Как правильно готовить спаржу
Прежде чем приступать к рецептам, важно знать несколько нюансов, которые помогут получить идеальный результат.
- В магазине выбирайте упругие, твердые стебли, которые не гнутся. Если овощ выглядит вялым или имеет морщинки, он уже утратил сочность. Соцветия спаржи должны быть плотно закрытыми, упругими и сухими.
- Спаржа – очень капризный овощ. Она быстро вянет в холодильнике и теряет сочность и аромат. Поэтому лучше приготовить ее в день покупки.
- Обязательно отломите жесткие кончики. Не нужно гадать, где резать. Просто согните стебель руками – он сам сломается в нужном месте, отделив нежную часть от жесткой.
- Также учтите, что спаржа готовится очень быстро. При запекании в духовке при 200°C достаточно 10–15 минут в зависимости от толщины стеблей. Переваренная или перепеченная спаржа теряет текстуру и становится вялой.
Спаржа на сковороде с пармезаном: простой рецепт
Самый простой и одновременно вкусный способ приготовить спаржу буквально за 10 минут.
Ингредиенты:
- спаржа — 250 г
- сливочное масло — 20-30 г
- пармезан (или любой твердый сыр) – по вкусу
- лимонный сок — ½ лимона
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Отломите жесткие кончики в спарже, промойте стебли.
- В кипящую подсоленную воду выложите спаржу и варите 2-3 минуты. Следите, чтобы она осталась ярко-зеленой и упругой.
- Слейте воду, к спарже добавьте сливочное масло и обжаривайте еще 2–3 минуты до легкой золотистой корочки.
- Выложите на тарелку, натрите сверху пармезан и полейте лимонным соком.
- Подавайте сразу со свежим хлебом или яйцом пашот.
Как запечь спаржу с беконом
Сочетание нежной спаржи с хрустящим беконом – классика, которая никогда не надоест. Блюдо выглядит эффектно, но готовится очень просто.
Ингредиенты:
- спаржа — 250 г
- бекон — 100-150 г (тонкие ломтики)
- оливковое масло – 1 ст. л.
- чеснок — 1-2 зубчика
- соль, черный перец — по вкусу
- лимонный сок или пармезан – по желанию
Способ приготовления:
- Отломите жесткие кончики спаржи.
- Каждый стебель или небольшой пучок спаржи оберните ломтиком бекона по спирали.
- Разогрейте духовку до 200°C. Выложите завернутую спаржу на застеленный пергаментом противень, сбрызните оливковым маслом.
- Запекайте 10–15 минут до хрустящего бекона.
В первые минуты после извлечения из духовки можно сбрызнуть спаржу лимонным соком или посыпать пармезаном.