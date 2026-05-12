Ваш борщ стає рудим замість яскраво-червоного? Дізнайтеся головну помилку та перевірте себе

Борщ має бути не лише смачним, а й апетитним

Колір борщу не менш важливий, ніж його смак. Насичено-червоний відтінок — це не просто естетика, а ознака правильно приготованої страви. Якщо ваш борщ раз у раз виходить бляклим або рудуватим, швидше за все, ви припускаєтеся однієї дуже поширеної помилки.

Розповідаємо про хитрощі, які допоможуть зварити борщ не лише смачним, а й красивим.

Як зварити червоний борщ

Насиченого кольору борщу надає буряк. Якщо ваш борщ виходить рудим — пригадайте, коли саме ви додаєте буряк і чи використовуєте кислоту. Якщо буряк потрапляє в каструлю сирим і разом з усіма овочами з самого початку — ось ваша помилка.

Коли та як додавати буряк у борщ

Щоб борщ залишався яскраво-червоним, до буряка під час тушкування треба додати кислоту. Оцет або лимонний сік не дасть овочу втратити пігмент бетаїн, а значить і колір, під впливом високої температури.

Додавайте буряк у борщ не на початку варіння, а за 10–15 хвилин до готовності. Після цього не доводьте страву до кипіння, а готуйте на повільному вогні, щоб борщ томився.

Що ще допомагає зробити борщ яскравим

Окрім кислоти, важливу роль відіграє форма буряка. Краще обирати плоди витягнутої форми, вони яскравіше за круглі. Крім того, якщо при чищенні ви бачите, що буряк блідий — краще не використовуйте його. Він не дасть насиченого червоного кольору, навіть якщо додати кислоту.

Шеф-кухар Валя Саєнко радить не накривати борщ кришкою, поки він не охолоне повністю, а особливо поки ще готується. За її словами, інакше борщ стане помаранчевий чи рудий.

Як приготувати смачний червоний борщ — покроковий рецепт

Інгредієнти на каструлю 5 л:

Телячі ребра 1 кг

Картопля 500 г

Буряк 2 середніх (400 г)

Морква 1 середня

Цибуля 1 середня

Капуста білокачанна 200 г

Квасоля консервована 100 г

Томатна паста 100 г (або томати у власному соці — 350 г)

Оцет 3 ст. л.

Цукор 3 ст. л.

Сіль, перець

Часник 5 зубчиків

Лавровий лист

Етапи приготування: