Капуста-каша або занадто тверда: коли ідеальний момент для її додавання в борщ? Перевірте себе

Важливо правильно нарізати та вчасно додати капусту в борщ

Капуста в борщі — не просто один із інгредієнтів. Вона задає текстуру, свіжість і ту легку хрускіткість, яка відрізняє справжній домашній борщ від переварених щів. Але деякі господині припускаються з нею однієї й тієї самої помилки, через що борщ щоразу виходить не таким, яким мав би бути.

Розповідаємо, коли треба класти капусту в борщ і чому.

Що капуста робить у борщі

Капуста дає борщу об'єм і поживність. Правильно додана капуста залишається пружною, але м'якою, вона не хрустить як сира і не розповзається кашею. Якщо покласти капусту в борщ занадто рано, вона розвариться і стане слизькою. Якщо додати пізно — залишиться сирою та твердою.

Яку капусту обирати

Важливо і те, з якої капусти готується борщ. Стара і молода капуста поводяться в страві зовсім по-різному. Листя зимової капусти тверде та щільне, тому вона потребує більше часу, щоб стати м'якою. Молода капуста має ніжне листя і готується значно швидше, тому її можна додавати майже в самому кінці.

Дехто готує борщ з квашеної капусти. Її додають на початку або в середині варіння, разом із засмажкою, адже вона має кислоту, яка уповільнює розм'якшення інших овочів.

Капуста для борщу. Фото сгенеровано ШІ

Коли додавати капусту у борщ

Зимова (стара) капуста — додавайте через 5–10 хвилин після картоплі. Тобто коли картопля ще трохи тверда, але вже майже готова. Це дозволить обом овочам дійти до потрібного стану одночасно — і не перетворитися на кашу.

Молода (літня) капуста — за 5–7 хвилин до кінця варіння.

— за 5–7 хвилин до кінця варіння. Квашена капуста — разом із засмажкою або за 15–20 хвилин до готовності, залежно від того, наскільки кислий борщ вам потрібен.

Не накривайте борщ кришкою після додавання капусти і не давайте йому інтенсивно кипіти. Нехай він томиться на слабкому вогні.

Як правильно нарізати капусту на борщ

Нарізка капусти також впливає на смак борщу. Якщо ви нашаткуєте капусту дрібною соломкою, вона розвариться дуже швидко. Тому краще нарізати трохи крупніше, ніж для салату. Тоді вона триматиме форму і буде відчуватися в борщі.

Щоб перевірити, чи готова капуста, достатньо наколоти її виделкою. Шматочок має легко проколюватися та водночас бути пружним. Саме в цей час борщ можна знімати з вогню. Не забувайте, борщ після варіння продовжує "доходити". Тому краще зняти його з вогню трохи раніше, ніж передержати.