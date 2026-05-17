Борошно не вічне: як зрозуміти, що воно зіпсувалося, і де його правильно зберігати

Наталя Граковська
Борошно. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Якщо термін придатності борошна пройшов, випічка не вийде

Здається, що борошно може лежати на полиці роками — і з ним нічого не стається. Але насправді це не так. Як і інші продукти, воно має свій строк придатності. Борошно залежується, набуває неприємного запаху, в ньому заводяться комахи, а цільнозернове чи горіхове борошно набуває гіркого присмаку.

Свіжість борошна безпосередньо впливає на її властивості та смак готової випічки. "Телеграф" розповідає, як зрозуміти, чи можна використовувати борошно, і як зберігати його, щоб воно не зіпсувалося.

Скільки зберігається різне борошно

Пшеничне борошно вищого ґатунку, хлібне, для тістечок у правильних умовах може залишатися свіжим до 12–18 місяців.

Самопідіймальне борошно, яке містить у складі розпушувач, може зберігатися до 12 місяців.

Найкоротший строк у цільнозернового борошна (житнє, спельтове, гречане). Термін його зберігання — 3–6 місяців.

Як зрозуміти, що борошно зіпсувалося: ознаки

Не поспішайте пробувати муку ложкою — сире борошно може містити патогенні мікроорганізми, зокрема сальмонелу та кишкову паличку. Натомість зверніть увагу на такі ознаки:

Колір змінився — сіруватий або жовтуватий відтінок замість звичного білого чи кремового.

З'явилися грудочки або пліснява — вірна ознака того, що борошно контактувало з вологою.

Неприємний запах — прогірклий, мильний, затхлий або схожий на мокрий картон.

Комахи — довгоносики та комірна міль охоче оселяються в борошні, особливо в теплих і вологих умовах.

Якщо ви помітили хоча б одну з цих ознак — борошно краще викинути.

Проте врахуйте, що безглютенове борошно через високий вміст крохмалю схильне до утворення грудочок. Якщо грудочки легко розтираються та немає неприємного запаху — борошно придатне для використання.

Правильне зберігання борошна - один з заголів смачної випічки.
Правильне зберігання борошна - один з заголів смачної випічки. Фото згенеровано ШІ

Де та як правильно зберігати борошно

Зазвичай борошно зберігають у коморі або шафі. Щоб захистити його від комах, вологості і неприємного запаху, краще обирати герметичні ємності.

Кулінари з Bonappetit.com також радять зберігати муку в холодильнику. Охолодження уповільнює окислення та відлякує шкідників. Перед відправкою до холодильника перекладіть борошно в герметичний контейнер, щоб воно не всотувало вологу та сторонні запахи.

Проте найкраще місце для зберігання борошна (особливо для цільнозернового, горіхового чи кокосового) — у пакеті із zip-застібкою в морозильній камері. Низькі температури значно уповільнюють прогіркання натуральних олій, які містяться в борошні.

