Градуси "підскочать" до +28. Коли Київ може накрити спека

Розслаблятися поки не варто

Мешканцям Києва варто діставати з шаф найлегший літній одяг, адже весна готує спекотний сюрприз. Після періоду відносної прохолоди до столиці нарешті завітає стійке потепління.

Згідно з останніми даними системи прогнозування Google DeepMind WeatherNext 2, відчутна спека почне панувати в місті вже з середини цього тижня. Перехід до високих температур супроводжуватиметься підвищенням вологості та літніми грозами.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Початок тижня продемонструє поступове нагнітання температури. Протягом 18–19 травня у Києві утримається стабільна, але помірна погода. У понеділок стовпчики термометрів покажуть близько +21°C за мінливої хмарності, а вже у вівторок повітря прогріється до комфортних +25°C. Опадів у ці дні не передбачається, проте це лише затишшя перед справжнім температурним стрибком.

Погода у Києві. Прогноз Google DeepMind WeatherNext 2

Справжня погодна аномалія чекає на киян у період з 20 по 22 травня (із середи по п'ятницю). У середу, 20 травня, температура вдень підскочить до +26°C. Небо буде мінливим, а в другій половині дня можливі локальні грозові дощі, які принесуть тимчасове полегшення.

Вже у четвер, 21 травня, повітря розжариться до аномальних для цієї пори +27°C…+28°C. Очікується суха погода, проте ближче до вечора можлива гроза. 22 травня спекотна погода утримається на рівні +25°C…+26°C. Через високу вологість повітря погода сприйматиметься як досить душна ("паритиме"). Ночі у цей період також стануть по-справжньому літніми — температура не опускатиметься нижче +14°C…+16°C.

Коли повернеться прохолода

Втім, насолоджуватися аномальним теплом доведеться недовго. Вже з вихідних, 23–24 травня, спека трохи спаде — до комфортних +22°C…+23°C, а погода буде переважно сухою.

Найвідчутніший удар по теплу погода завдасть у період з 25 по 27 травня. Столицю накриють рясні травневі дощі, через що денна температура впаде до +20°C…+21°C (в окремі дні можливе зниження навіть до +18°C). Стабілізується синоптична ситуація лише наприкінці місяця — з 28 по 31 травня стовпчики термометрів повернуться до своєї кліматичної норми у межах +21°C…+23°C.

